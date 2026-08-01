Νίρμαλ Πούρτζα: Νεκρός σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν ο διάσημος ορειβάτης και σταρ του Netflix

Ο διάσημος Βρετανο-Νεπαλέζος ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα, γνωστός διεθνώς για τα ρεκόρ του στα Ιμαλάια και τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων της χιονοστιβάδας που έπληξε αποστολή στο όρος Broad Peak στο Πακιστάν.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η εταιρεία αποστολών Elite Exped, της οποίας ήταν ιδρυτής, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι «επιβεβαιώθηκε πως και άλλα μέλη της αποστολής δυστυχώς δεν επέζησαν». Η εταιρεία κάλεσε επίσης να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών των θυμάτων.

Ο Νίρμαλ Πούρτζα ηγείτο ομάδας δέκα ατόμων που επιχειρούσε να ανέβει στο Broad Peak, το 12ο υψηλότερο βουνό του κόσμου (8.051 μέτρα), στα σύνορα Πακιστάν και Κίνας, όταν χιονοστιβάδα έπληξε την αποστολή το μεσημέρι της Πέμπτης.

Známy alpinista Nirmal Purja zahynul po piatkovom zosuve lavíny pod Broad Peakom, potvrdila jeho horolezecká agentúra. (X/Nirmal Purja MBE) https://t.co/3T4N6ixtxR — Denník SME (@denniksme) August 1, 2026

Νίρμαλ Πούρτζα: Η τελευταία επικοινωνία με τις τοπικές αρχές

Νωρίτερα, οι αρχές της επαρχίας Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν είχαν ανακοινώσει ότι είχαν εντοπιστεί οι σοροί ή τμήματα σορών τριών ορειβατών. Πρόκειται για την Sarah Mallory Geis από το Τέξας, τη Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy από το Ομάν και τον Νεπαλέζο Pur Bahadur Gurung.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πλάνα από drones που καταγράφηκαν την Παρασκευή έδειξαν ενδείξεις για αρκετές ακόμη σορούς στην περιοχή της χιονοστιβάδας. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τις επίγειες ομάδες διάσωσης να προσεγγίσουν το σημείο.

Οι σοροί που έχουν ανασυρθεί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για τις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά το βράδυ της Παρασκευής λόγω κακοκαιρίας.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τόσο τις εναέριες όσο και τις επίγειες έρευνες μέχρι να βρεθούν είτε επιζώντες είτε οι σοροί όλων των αγνοουμένων», δήλωσε ο πρόεδρος του Alpine Club of Pakistan, Ιρφάν Αρσάντ.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η περιοχή όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένη και εξαιρετικά δύσβατη.

Η αποστολή είχε τελευταία επικοινωνία με τον διοργανωτή της στις 9 το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με τον επίτροπο της Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε καθώς οι ορειβάτες κινούνταν από το Camp II προς το Camp III, σε υψόμετρο περίπου 6.600 μέτρων.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, αφού ο διοργανωτής ζήτησε επισήμως τη συνδρομή του πακιστανικού στρατού, ο οποίος διέθεσε τρία ελικόπτερα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις ανεστάλησαν αργότερα μέσα στην ημέρα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ ανακοινώθηκε ότι επιπλέον Σέρπα από άλλες αποστολές θα συμμετάσχουν στις έρευνες μόλις το επιτρέψει ο καιρός.

BREAKING: Renowned Nepali mountaineer Nirmal “Nimsdai” Purja has officially been declared dead following the devastating avalanche on Broad Peak (8,047 m) in Pakistan’s Karakoram. Further details to follow. — Everest Today (@EverestToday) August 1, 2026

Ποιος ήταν ο Νίρμαλ Πούρτζα

Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται ακόμη ο Κινέζος ορειβάτης Wang Zhong, οι Gyalu Sherpa, Nima Sherpa, Kili Pemba, ο Pur Bahadur Gurung (γνωστός και ως Yukta) και ο Suhail Shahzad από το Πακιστάν.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι οι κινεζικές αρχές συγκεντρώνουν επειγόντως πληροφορίες για την υπόθεση και είναι έτοιμες να συνδράμουν το Πακιστάν εφόσον τους ζητηθεί.

Ο Νίρμαλ Πούρτζα θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους ορειβάτες της γενιάς του.

Το 2019 έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ολοκλήρωσε την ανάβαση και των 14 κορυφών άνω των 8.000 μέτρων μέσα σε μόλις έξι μήνες και έξι ημέρες, επίδοση που καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible. Πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις Gurkhas του βρετανικού στρατού και στην επίλεκτη μονάδα SBS (Special Boat Service).

Με πληροφορίες από Independent