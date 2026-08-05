Νιου Τζέρσεϊ: Κατέθεσε αγωγή κατά της Amazon - Ο λόγος

Το Νιου Τζέρσεϊ άσκησε αγωγή κατά της Amazon την Τρίτη, κατηγορώντας τον διαδικτυακό λιανοπωλητή ότι καταχράστηκε τη δύναμη που διαθέτει στην αγορά έναντι των ανεξάρτητων οδηγών διανομής στην πολιτεία.

Η Amazon εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση της για να επιβάλει χαμηλούς μισθούς και κακές συνθήκες εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους του Νιου Τζέρσεϊ που πραγματοποιούν διανομές για λογαριασμό της εταιρείας μέσω του προγράμματος «Delivery Service Partner», όπως ισχυρίζεται η πολιτεία στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Αυτή η αγωγή δεν βασίζεται σε ⁠γεγονότα», δήλωσε ο Στιβ Κέλι, εκπρόσωπος της Amazon.

Αγωγή εναντίον της Amazon

Το γραφείο της Γενικής Εισαγγελέως Τζένιφερ Ντάβενπορτ ανέφερε ότι ​πρόκειται για την πρώτη αγωγή στην οποία μια πολιτεία κατηγορεί μια εταιρεία ​για παράνομη συμπεριφορά με σκοπό την προστασία μιας δομής πωλήσεων όπου ένας αγοραστής ελέγχει την αγορά.

«Μια εταιρεία κερδίζει, όλοι οι υπόλοιποι χάνουμε», δήλωσε η Ντάβενπορτ σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα «Delivery Service Partner» (Συνεργάτες Υπηρεσιών Παράδοσης) διαχειρίζεται ο τομέας εφοδιαστικής της Amazon και επιτρέπει σε άτομα να ιδρύουν επιχειρήσεις για την τοπική παράδοση δεμάτων. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις παραδίδουν 20 εκατομμύρια δέματα την ημέρα για λογαριασμό της Amazon σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η πολιτεία ισχυρίζεται ότι η Amazon τιμωρεί τους οδηγούς που προσπαθούν να συνδικαλιστούν και προσπαθεί να εμποδίσει τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να «κλέβουν» τους οδηγούς η μία από την άλλη, παραβιάζοντας έτσι την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Ο Κέλι, εκπρόσωπος της Amazon, δήλωσε ότι το γραφείο της Ντάβενπορτ δεν είχε θέσει τα βασικά της αιτήματα στην εταιρεία πριν από την κατάθεση της αγωγής και ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με το πρόγραμμα και τις συνθήκες εργασίας των οδηγών είναι «απλά λάθος».

«Οι DSP διαχειρίζονται την εργάσιμη ημέρα των οδηγών τους και την εκτέλεση των διαδρομών, και οι υπάλληλοι των DSP είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον εργοδότη τους και να συνεργάζονται με όποιον θέλουν, τελεία και παύλα», είπε.

Η Amazon αντιμετωπίζει και άλλες αντιμονοπωλιακές αγωγές που έχουν ασκηθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και την πολιτεία της Καλιφόρνια.

Με πληροφορίες από Reuters