«Νιώθεις σαν σε παραμύθι»: 10 από τα πιο εντυπωσιακά δεντρόσπιτα στον κόσμο

Τα δεντρόσπιτα αποτελούν ένα από τα πιο γοητευτικά σύμβολα παιδικής φαντασίας, ελευθερίας και επαφής με τη φύση.

Χτισμένα ανάμεσα στα κλαδιά ενός δέντρου, συνδυάζουν την αρχιτεκτονική με το φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντας έναν χώρο που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Για τα παιδιά, είναι ένα καταφύγιο παιχνιδιού και ονείρων· για τους ενήλικες, μια επιστροφή στην απλότητα και την ηρεμία.

Σήμερα, τα δεντρόσπιτα δεν περιορίζονται μόνο σε πρόχειρες ξύλινες κατασκευές. Έχουν εξελιχθεί σε καλαίσθητους, λειτουργικούς χώρους που χρησιμοποιούνται ως εξοχικές κατοικίες, τουριστικά καταλύματα ή χώροι χαλάρωσης. Με τη χρήση βιώσιμων υλικών και σύγχρονων τεχνικών, μπορούν να είναι ασφαλή, άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον. Πολλά δεντρόσπιτα διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και μόνωση, χωρίς να αλλοιώνουν τη φυσική ομορφιά του τοπίου.

Η εμπειρία διαμονής σε ένα δεντρόσπιτο προσφέρει κάτι μοναδικό: την αίσθηση απομόνωσης από την καθημερινότητα και την άμεση σύνδεση με τη φύση. Οι ήχοι των φύλλων, το φως μέσα από τα κλαδιά και η θέα από ψηλά δημιουργούν ένα περιβάλλον γαλήνης και έμπνευσης. Παράλληλα, καλλιεργείται ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, καθώς η κατασκευή και η χρήση ενός δεντρόσπιτου απαιτούν αρμονική συνύπαρξη με το δέντρο που το στηρίζει.

Για αυτό, τα δεντρόσπιτα δεν είναι απλώς κατασκευές. Είναι μια φιλοσοφία ζωής που μας θυμίζει τη σημασία της φύσης, της φαντασίας και της απλότητας σε έναν ολοένα πιο πολύπλοκο κόσμο.

10 από τα πιο εντυπωσιακά δεντρόσπιτα στον κόσμο

Το BBC συγκέντρωσε 10 από τα πιο εντυπωσιακά και διαφορετικά δεντρόσπιτα στον κόσμο:

Pigna από Beltrame Studio, Malborghetto - Ιταλία (2017)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Massimo Crivellari

Σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, και με εκπληκτική θέα στις ιταλικές Άλπεις, βρίσκονται δύο δεντρόσπιτα σε σχήμα που θυμίζει υπερμεγέθη κουκουνάρια. Το καθένα είναι σκαλισμένο από ξύλο ελάτης με κέλυφος επενδυμένο με αγριόπευκο, μιμούμενο τη φύση για να ενσωματωθεί με το περιβάλλον του. «Η αναρρίχηση σε αυτά τα ξύλινα σπίτια είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι, είναι σαν να σε αγκαλιάζουν»

Bert από Studio Precht, Turnau - Αυστρία (2021)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Tom Klocker

Είναι «περισσότερο δέντρο παρά σπίτι», λέει ο Chris Precht, ο οποίος ίδρυσε το Studio Precht με τη σύζυγό του, Fei, το 2018. Με σχήμα κορμού που φυτρώνει κλαδιά, η αρθρωτή ιδέα του Bert το καθιστά γρήγορο στη συναρμολόγηση και εύκολο στην προσαρμογή ή την επέκταση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη. Για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον, ο υπερυψωμένος σχεδιασμός καταλαμβάνει μόλις δύο τετραγωνικά μέτρα του δασικού εδάφους και είναι εξοπλισμένος με τουαλέτα κομποστοποίησης και ηλιακούς συλλέκτες. Για τη Fei, η ζωή στις κορυφές των δέντρων προσφέρει μια αίσθηση προοπτικής. «Όταν περπατάς σε ένα δάσος, δεν είσαι πλέον το κέντρο του σύμπαντος, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ακολουθίας γεγονότων».

Qiyun Mountain UFO από Atelier Design Continuum, Qiyun Mountain - Κίνα (2022)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Zhu Ziye

Το 2022, ένα Άγνωστο Δασικό Αντικείμενο, σε σχήμα ιπτάμενου δίσκου, εγκαταστάθηκε στο Εθνικό Πάρκο του Όρους Qiyun, με την περιμετρική βεράντα του να προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών στο πευκοδάσος και τα βουνά πέρα από αυτό. Ο διασκεδαστικός, φουτουριστικός σχεδιασμός, επενδυμένος με κόκκινο κέδρο τοπικής προέλευσης για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αντίκτυπου, δημιουργήθηκε με γνώμονα τις οικογένειες. Τρεις συνδεδεμένες κατασκευές, σαν δορυφόροι, παρέχουν πρόσθετες παροχές. Η μία στεγάζει ένα μπαρ, μια άλλη ένα μπάρμπεκιου και μια τρίτη, προσβάσιμη μέσω μιας σήραγγας από σχοινιά, έχει ένα τραμπολίνο σε σχήμα αστεριού.

Trillium από Awakening Experiencias, Yucatán στο Μεξικό (2024)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Santiago Baravalle

Η ζωή στις κορυφές των δέντρων δεν αποκλείει την περιστασιακή πολυτέλεια. Το Trillium, για παράδειγμα, διαθέτει τη δική του πισίνα και τζακούζι. Το τριπέταλο λουλούδι που αποτέλεσε την έμπνευση για το όνομα και το σχήμα του, είναι επίσης ένα παραδοσιακό σύμβολο της αρμονίας της φύσης. Πράγματι, η κατασκευή φαίνεται «να έχει αναπτυχθεί φυσικά σε σχέση με το τοπίο αντί να έχει κατασκευαστεί». Χειροποίητη με παραδοσιακές τεχνικές, ενσωματώνει τοπικά υλικά όπως ηφαιστειακή πέτρα και ρητίνη. «Φύση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ανέγγιχτη από την ανθρωπότητα», λέει ο συνιδρυτής της Awakening, Martin Loeffler. «Μπορεί στην πραγματικότητα να συμπληρωθεί από την ανθρωπότητα και μπορούμε να ενσωματωθούμε στη φύση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Biosphere από Bjarke Ingels Group, BIG, Harads - Σουηδία (2022)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Matts Engfors

Για ορισμένους αρχιτέκτονες δεντρόσπιτων, η εγγύτητα με τη φύση σημαίνει ότι την προσκαλούν ενεργά μέσα τους. Φαίνεται να αιωρείται στο θόλο του δάσους, η Biosphere είναι γεμάτη με 350 σπίτια πουλιών, προσελκύοντας όχι μόνο πουλιά, αλλά και νυχτερίδες και μέλισσες. Η κατασκευή αποτελεί μέρος του Treehotel, ενός συνόλου οκτώ διαφορετικών σχεδίων. Δημιουργήθηκε σε συνεννόηση με έναν ορνιθολόγο ως απάντηση στην απώλεια των πτηνών. Οι ανθρώπινες ανέσεις είναι επίσης, καλά καλυμμένες, παρέχοντας υπηρεσίες και συνθήκες όπως σάουνα και ταράτσα κατάλληλη για περπάτημα.

Loma Mar Tree House από Jay Nelson Studio, Καλιφόρνια - ΗΠΑ (2020)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Carlos Chavarría

Με τα χειροποίητα έπιπλα, τα φινιστρίνια και το περισκόπιο, το δεντρόσπιτο που σχεδίασε ο Jay Nelson για τα παιδιά του σε ένα δάσος από σεκόγιες στα βουνά Santa Cruz σύντομα έγινε το αντικείμενο ζήλιας των ενηλίκων. «Προστέθηκε ένα δεύτερο δωμάτιο για να μπορούν οι γονείς να συμμετάσχουν στη διασκέδαση, αλλά υπήρχε ακόμα ανταγωνισμός για την τεράστια αιώρα από σχοινί». Τα δεντρόσπιτα είναι μέρη όπου οι νέοι μπορούν να «διεκδικήσουν ένα είδος προσωρινής ανεξαρτησίας» και είναι δημοφιλή στους προσκόπους. «Για πολλούς ενήλικες, το δεντρόσπιτο συνεχίζει να προσφέρει μια ''ηχώ'' αυτής της διαμορφωτικής ελευθερίας».

Tree house από Bambu Indah by Ibuku, Μπαλί - Ινδονησία (2021)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Bambu Indah

Στο τροπικό δάσος της περιοχής Ubud του Μπαλί, βρίσκεται ένα δεντρόσπιτο. Η υπαίθρια κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των τοίχων και των δαπέδων της, είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου από μπαμπού, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο φυτό στον πλανήτη. Η κατασκευή που μοιάζει με καλάθι, ενσωματώνεται σχεδόν άψογα στη ζούγκλα. Οι αιχμηρές γωνίες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έχουν εξαφανιστεί και αντικατασταθεί από τις απαλές καμπύλες της φύσης. «Τα δάπεδα κυρτώνουν προς τα πάνω σε σαρωτικούς τοίχους, ενώ η οροφή αιωρείται πάνω από τον θόλο», με τον χώρο να μοιάζει με φωλιά χωρίς καθορισμένες άκρες.

Tree Tent από Tree Tents International, Dalarna - Σουηδία (2016)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Viggo Lundberg

Η γιγάντια κόκκινη μπάλα που κρέμεται από πεύκα στο Näsets Marcusgård, ένα πρώην αγρόκτημα, δεν είναι χριστουγεννιάτικη διακόσμηση αλλά μια «σκηνή δέντρου» κατασκευασμένη από πλαίσιο αλουμινίου και κόντρα πλακέ, τυλιγμένη σε αδιάβροχο καμβά. Το προσαρμόσιμο δεντρόσπιτο, λέει ο ιδρυτής και διευθυντής σχεδιασμού της Tree Tents International, Jason Thawley, στοχεύει «να συνδέσει τους ανθρώπους με την ύπαιθρο μέσω του σχεδιασμού» και «λειτουργεί με τη φύση αντί να χτίζει πάνω ή γύρω από αυτήν». Ο Willem Terstegen, συνιδιοκτήτης της Näsets Marcusgård, λέει στο BBC: «Το να βρίσκεσαι ανάμεσα στα δέντρα προσφέρει μια μικρή αλλαγή που αισθάνεται τεράστια. Ο κόσμος φαίνεται πιο απαλός, ο χρόνος επιβραδύνεται και ακόμη και η σιωπή μοιάζει ζωντανή».

Woodnest από Helen & Hard, Odda - Νορβηγία (2020-2023)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Woodnest

Για ορισμένους σχεδιαστές και ονειροπόλους, το δεντρόσπιτο έχει να κάνει με τον ρομαντισμό. Ο Kjartan Arno ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, Sally, και αποφάσισε να χτίσει ένα δεντρόσπιτο για να το κάνει. Η απλή κατασκευή ύψους 10 μέτρων, στην οποία η πρόσβαση γινόταν μέσω μιας ανάβασης μέσα από τα κλαδιά της, έγινε ένα μέρος ευτυχισμένων αναμνήσεων, οδηγώντας το ζευγάρι να συνεργαστεί με τους αρχιτέκτονες Helen & Hard για να δημιουργήσουν ένα πιο φιλόδοξο καταφύγιο: το Woodnest. Αγκαλιάζοντας τον στενό κορμό ενός πεύκου, έτσι ώστε να φαίνεται ότι στέκεται στο ένα πόδι- και προσβάσιμο αυτή τη φορά από μια γέφυρα- το Woodnest μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερα άτομα και διαθέτει μπάνιο με εκπληκτική θέα.

The Copper Fox από Heidi Richards and Nicholas Cote, Maine - ΗΠΑ (2023)

Φωτ.: BBC/ Instagram, Chris and Pam Daniele

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα ήθελα να φτιάξω το δικό μου δεντρόσπιτο», λέει η Heidi Richards στο BBC. «Είχαμε ένα μεγάλο δέντρο στην αυλή μας- στο οποίο ήμουν συνεχώς- προσπαθώντας πάντα να σκαρφαλώνω όλο και πιο ψηλά». Η «Copper Fox», που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με τον σύζυγό της, Nicholas, χρησιμοποιώντας κυρίως κορμούς και υπολείμματα, είχε σκοπό να μοιάζει «με γλυπτό σε μεγάλη κλίμακα». Το ρύγχος της είναι ο κύριος χώρος ύπνου, ενώ τα μυτερά αυτιά σχηματίζουν ένα άνετο πατάρι στο οποίο έχει κανείς πρόσβαση μέσω μιας σκάλας. «Νομίζω ότι το να βρίσκεσαι σε ένα δεντρόσπιτο σε κάνει να νιώθεις σαν παιδί σε μια περιπέτεια. Όταν βιώνεις τη ζωή στην κορυφή ενός δέντρου, όλα φαίνονται πιθανά».

Με πληροφορίες από BBC