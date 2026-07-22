Νικολάς Μαδούρο: Την 1η Ιουνίου 2027 η δίκη του στη Νέα Υόρκη

Η δίκη του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών θα ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη την 1η Ιουνίου 2027, όπως αποφασίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές στο Καράκας στις αρχές του έτους και μεταφέρθηκε στις 3 Ιανουαρίου σε φυλακή του Μπρούκλιν, αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τρομοκρατία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, διώκεται επίσης, αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες. Αμφότεροι απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε χθες στον αρμόδιο δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον, τόσο η εισαγγελική αρχή όσο και η υπεράσπιση συμφώνησαν να οριστεί η έναρξη της δίκης για τον Ιούνιο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τελικά στη Βενεζουέλα να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του ζεύγους, αφού προηγουμένως είχε μπλοκάρει τη διαδικασία επικαλούμενη τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τη σύλληψή του σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, στην οποία συμμετείχαν περίπου 150 αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και χερσαίες δυνάμεις, ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, οι οικογένειες πέντε νεαρών ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στη Βενεζουέλα κατέθεσαν στις αρχές Ιουλίου αγωγή σε αστικό δικαστήριο εναντίον του πρώην προέδρου, υποστηρίζοντας ότι έδωσε εντολή για την εκτέλεσή τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου κρατικής βίας.

Μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία, καθήκοντα μεταβατικής προέδρου ανέλαβε η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, που υποστηρίζει ότι ασκεί πλέον τον έλεγχο στην πετρελαιοπαραγωγό χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ