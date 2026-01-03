Νικολάς Μαδούρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ - Τι είναι η «ναρκοτρομοκρατία»

Η Δικαστική Περιφέρεια του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Νικολάς Μαδούρο, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τον κατηγορεί για εμπλοκή σε διεθνές δίκτυο ναρκωτικών και σοβαρά εγκλήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι τόσο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν επισήμως παραπεμφθεί στη Δικαστική Περιφέρεια του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης (Southern District of New York).

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ

κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών

συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών

Νικολάς Μαδούρο: Το «ευχαριστώ» της Μπόντι στον Τραμπ

Η Μπόντι υπενθύμισε ότι το αρχικό κατηγορητήριο σε βάρος του Μαδούρο για «ναρκοτρομοκρατία» είχε ασκηθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2020 στο ίδιο δικαστήριο.

Σε ανάρτησή της στο X, η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σύντομα θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη της αμερικανικής Δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια».

Στο ίδιο μήνυμα ευχαρίστησε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι «είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού», ενώ απέδωσε τα εύσημα και στον αμερικανικό στρατό για «μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση σύλληψης δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών».

Νικολάς Μαδούρο: Τι είναι η «ναρκοτρομοκρατία»

Πρόκειται για μία από τις κατηγορίες που, όπως δήλωσε η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νικολάς Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα σκάφη που στοχεύει στον Ειρηνικό και την Καραϊβική Θάλασσα εμπλέκονται σε λαθραία διακίνηση ναρκωτικών.

Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Η υποτιθέμενη απειλή των ναρκωτικών για τις ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό αποτελεί επαναλαμβανόμενο θέμα της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Τι σημαίνει όμως «ναρκοτρομοκρατία» σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες;

Σύμφωνα με το Γραφείο Προγραμμάτων Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η «ναρκοτρομοκρατία» ορίζεται ως: «Η συμμετοχή τρομοκρατικών οργανώσεων και ομάδων ανταρτών στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα με διεθνείς επιπτώσεις».