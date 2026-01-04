Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας

Ο Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, όποτε θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για "ναρκοτρομοκρατία" και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Νικολάς Μαδούρο: Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση «Absolute Resolve»

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το Σάββατο, ο στρατηγός Νταν Κέιν περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την επίθεση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τα βασικά σημεία που ανέφερε ήταν, σύμφωνα με το BBC: