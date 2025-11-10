Νικολά Σαρκοζί: Τα πρώτα λόγια του μετά την αποφυλάκιση - «Ο νόμος εφαρμόστηκε»

Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, μέσω της οποίας ευχαριστεί όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν «και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία».

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί με την κατηγορία περί «εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με την παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι».

Παρέμεινε στη φυλακή για περίπου τρεις εβδομάδες, έως ότου το Εφετείου του Παρισιού αποφάσισε να τον αποφυλακίσει υπό όρους.

Η ανάρτηση του Νικολά Σαρκοζί:

Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλες και όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν, πόσο βαθιά τους ευγνωμονώ. Τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης με συγκίνησαν και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.

Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Όλη μου η ενέργεια είναι προσανατολισμένη σε έναν και μόνο στόχο: να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει - αυτό είναι ένα μάθημα που διδάσκει η ίδια η ζωή.

Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη.

Νικολά Σαρκοζί

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Νικολά Σαρκοζί θα τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση, με απαγόρευση εξόδου από τη γαλλική επικράτεια, ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026.

Το δικαστήριο απαγόρευσε επίσης στον πρώην πρόεδρο να επικοινωνεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στα τέλη Οκτωβρίου, μια συνάντηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε δικαστικούς κύκλους.