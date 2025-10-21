Νικολά Σαρκοζί: Τα βιβλία που πήρε μαζί του - Θα γράψει απομνημονεύματα για τη φυλάκισή του

Με «ιαχές» υποδέχθηκαν οι συγκρατούμενοί του -στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού- τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος σήμερα θα διανύσει το πρώτο του βράδυ εντός σωφρονιστικού καταστήματος μετά την καταδίκη του σε ποινή πέντε ετών.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σε υπόθεση που αφορά τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από το καθεστώς Καντάφι.

Ο δικηγόρος του πρώην προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, μιλώντας στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, δήλωσε πως ο Σαρκοζί θα αξιοποιήσει το διάστημα της φυλάκισής του, για να συγγράψει βιβλίο με τις εμπειρίες του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ωστόσο, επειδή του έχει απαγορευτεί η κατοχή επιτραπέζιου υπολογιστή, οι σημειώσεις θα είναι χειρόγραφες σε ημερολόγιο.

Νικολά Σαρκοζί: Τα βιβλία που πήρε μαζί του

Ο Νικολά Σαρκοζί, όπως έγινε γνωστό, πήρε μαζί του τρία βιβλία, μερικά πουλόβερ και ωτοασπίδες, ενώ ανά εβδομάδα θα του επιτρέπονται τρεις ιδιωτικές επισκέψεις, τόσο από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι όσο και από τους δικηγόρους του για την πορεία της υπόθεσής του.

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος θα κρατηθεί σε μοναχικό κελί στη VIP πτέρυγα της ιστορικής φυλακής Λα Σαντέ στην οποία έχουν φιλοξενηθεί διαβόητοι κρατούμενοι, όπως ο Κάρλος το Τσακάλι.

Στο κελί του έχει τοποθετήσει δέκα προσωπικές φωτογραφίες, δύο τόμους του Κόμη του Μόντε Κρίστο, το κλασικό μυθιστόρημα ενός άδικα φυλακισμένου που σχεδιάζει την εκδίκησή του και τη βιογραφία του Ιησού.

«Ελευθερώστε τον!»: Η στιγμή που ο Σαρκοζί περπατά για τη φυλακή

Ο Νικολά Σαρκοζί αναχώρησε σήμερα το πρωί από την κατοικία του στο Παρίσι, χέρι-χέρι με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και υπό τις επευφημίες υποστηρικτών του που είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας «Νικολά, Νικολά», για να πάει στη φυλακή Λα Σαντέ της πρωτεύουσας όπου θα αρχίσει την έκτιση της ποινής πενταετούς φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

«Ελευθερώστε τον Νικολά!» φώναζε το πλήθος.

Ο Σαρκοζί έγραψε σήμερα σ' ένα μακροσκελές μήνυμά του στο X: «Θέλω να πω στον γαλλικό λαό, με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνήγοροι του 70χρονου Σαρκοζί πρόκειται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη τους -ο οποίος έχει ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία- μόλις αυτός βρεθεί στη φυλακή.

Θα εγκατασταθεί πιθανότατα σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων της πτέρυγας απομόνωσης της φυλακής, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη μοναδική φυλακή που βρίσκεται στο Παρίσι. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον Σαρκοζί να αποφύγει το συγχρωτισμό με τους άλλους φυλακισμένους ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλειά του και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να φωτογραφηθεί με κάποιο από τα κινητά που κυκλοφορούν χωρίς άδεια στη φυλακή.