Νικολά Σαρκοζί: Πώς θα είναι το κελί του πρώην προέδρου στην ιστορική φυλακή La Santé

Ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να εκτίσει την ποινή του σε σωφρονιστικό κατάστημα του Παρισιού, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Πρόκειται για τη φυλακή La Santé, στο 14ο διαμέρισμα της πόλης, ένα ιστορικό ίδρυμα που λειτουργεί από το 1867 και έγινε διαβόητο για τις δημόσιες εκτελέσεις με γκιλοτίνα που πραγματοποιούνταν εκεί μέχρι το 1939.

Στη La Santé έχουν βρεθεί στο παρελθόν αρκετές προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας, από τον «Κάρλος το Τσακάλι» μέχρι τον πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα. «Είναι το πιο κατάλληλο μέρος για έναν κρατούμενο του δικού του προφίλ», δήλωσε ο Βίλφριντ Φονκ, εκπρόσωπος του συνδικάτου σωφρονιστικών υπαλλήλων, στο Reuters.

Η φυλακή διαθέτει ειδική πτέρυγα για κρατούμενους υψηλής προβολής. Εκεί οι φυλακισμένοι διαμένουν σε μονόκλινα κελιά και δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κατά τις υπαίθριες δραστηριότητες. Κατά τα άλλα, οι συνθήκες διαβίωσης δεν διαφέρουν σημαντικά από το υπόλοιπο ίδρυμα, με τα κελιά να έχουν επιφάνεια 9 έως 12 τ.μ., και βασικό εξοπλισμό.

Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση, όλα τα κελιά διαθέτουν ντους, ενώ οι κρατούμενοι μπορούν να έχουν τηλεόραση με μηνιαία χρέωση 14 ευρώ και σταθερό τηλέφωνο. Ο Σαρκοζί θα λαμβάνει έτοιμα γεύματα, αλλά έχει επίσης το δικαίωμα να αγοράζει τρόφιμα για να μαγειρεύει στο κελί του.

Η La Santé αντιμετωπίζει, όπως πολλά σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας, σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού. Ενώ η χωρητικότητά της είναι 657 άτομα, τον Αύγουστο κρατούνταν εκεί 1.243.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε την Πέμπτη σε ποινή πέντε ετών για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σε υπόθεση που αφορά τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από το καθεστώς Καντάφι. Στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία εισόδου του στη φυλακή, ενώ ο μέγιστος χρόνος αναβολής δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.