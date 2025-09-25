Νικολά Σαρκοζί: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τo πρωί της Πέμπτης (25/9) ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για εγκληματική συνωμοσία, σε μια υπόθεση κατά την οποία δικάστηκε με την κατηγορία ότι φέρεται να δέχθηκε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι για να εξασφαλίσει τη νίκη του στις εκλογές του 2007.

Ωστόσο, το δικαστήριο απάλλαξε τον Σαρκοζί την Πέμπτη από τις κατηγορίες για παθητική διαφθορά, υπεξαίρεση λιβυκών δημόσιων πόρων και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Η κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας αφορά τη συμμετοχή του σε ομάδα που ετοίμαζε αδίκημα διαφθοράς μεταξύ 2005 και 2007, όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο αναλύει ακόμα την απόφασή του και δεν έχει επιβάλει ποινή στον 70χρονο Σαρκοζί, ο οποίος κατείχε το υψηλότερο αξίωμα της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012.

Ο Σαρκοζί μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, η οποία θα αναστείλει οποιαδήποτε ποινή μέχρι την έκβαση της έφεσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού καθιστά τον Νικολά Σαρκοζί, τον πρώτο πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας που καταδικάζεται για τέτοιο υψηλού επιπέδου έγκλημα.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι με μυστικό τρόπο διοχέτευσε εκατομμύρια από την κυβέρνηση του Καντάφι στα ταμεία της εκστρατείας του, ισχυρισμό που ο Σαρκοζί αρνήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης νωρίτερα φέτος.

Η υπόθεση αφορούσε επίσης 11 συνκατηγορουμένους, ανάμεσά τους τρεις πρώην υπουργούς.

