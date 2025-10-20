Νικολά Σαρκοζί: «Δεν φοβάμαι» - Αύριο οδηγείται στη φυλακή ο πρώην Γάλλος πρόεδρος

Ο Νικολά Σαρκοζί οδηγείται αύριο στη φυλακή, για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Ο Νικολά Σαρκοζί που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, γίνεται έτσι ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίζεται και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που καταλήγει στη φυλακή.

«Δε φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμη και μπροστά στις πύλες της φυλακής», δήλωσε μιλώντας στην εφημερίδα «La Tribune de Dimanche».

Ο 70χρονος έχει λάβει εντολή να παρουσιαστεί το πρωί της Τρίτης στη φυλακή La Santé, στα νότια του Παρισιού ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχει ζητήσει κανένα προνόμιο κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Μιλώντας στη «Le Figaro», ανέφερε ότι έχει πάρει μαζί του οικογενειακές φωτογραφίες και τρία βιβλία, όπως επιτρέπεται για την πρώτη εβδομάδα. «Έφερα τον Κόμη Μοντεχρήστο και δύο τόμους από τη βιογραφία του Ιησού από τον Jean-Christian Petitfils», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να κρατηθεί σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας, σε κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων. Δε θα έχει κινητό τηλέφωνο, αλλά θα διαθέτει μια μικρή τηλεόραση. Θα έχει πρόσβαση σε τηλεφωνική γραμμή με έλεγχο ασφαλείας, ώστε να επικοινωνεί με δικηγόρους και την οικογένειά του και δικαιούται δύο επισκέψεις την εβδομάδα από συγγενείς.

Ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί να βγαίνει από το κελί του μία ώρα την ημέρα, για περίπατο σε εσωτερική αυλή με συρματόπλεγμα στο ταβάνι. Κατά την έξοδο του από το κελί, θα συνοδεύεται από τρεις δεσμοφύλακες.

«Η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα, και αυτή η δοκιμασία είναι πλέον μέρος του. Ήθελαν να με εξαφανίσουν, αλλά αυτό θα με αναγεννήσει», συνέχισε. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν την άμεση αποφυλάκισή του μόλις φτάσει στη φυλακή και το δικαστήριο θα έχει δύο μήνες για να εξετάσει το αίτημα.

Με πληροφορίες από Guardian