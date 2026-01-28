Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον πατέρα της

Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, με τη δημόσια αντιπαράθεση του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ με τους γονείς του, να προκαλεί αίσθηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι έντονες δηλώσεις του για προσπάθειες ελέγχου της ζωής του και παρεμβάσεις στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, αποκάλυψαν τη ρωγμή πίσω από την τέλεια εικόνα της διάσημης οικογένειας, ενώ η δημόσια στήριξη της συζύγου του και η επιλογή τους να ζουν ανεξάρτητα στην Καλιφόρνια προσθέτουν νέο επίπεδο έντασης στο ήδη πολύκροτο οικογενειακό σκηνικό.

Ταυτόχρονα, η οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο οικογενειών, με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της Νίκολα να προσφέρει ένα εντυπωσιακό μηνιαίο «χαρτζιλίκι» στην κόρη του, φέρνει στο φως τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην υποστήριξη και την ανεξαρτησία των παιδιών, εντείνοντας τις φήμες και τα σχόλια για τον ρόλο της οικογένειας στη ζωή των νεόνυμφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η σύζυγος του Μπρούκλιν, φέρεται να λαμβάνει μηνιαία οικονομική στήριξη ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ. Το ποσό αυτό ξεχωρίζει σε σχέση με την οικονομική υποστήριξη που φέρεται να λαμβάνει ο Μπρούκλιν από τους γονείς του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν να τον ενθαρρύνουν να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος. Ο Νέλσον Πελτζ, με εκτιμώμενη περιουσία 1,6 δισ. δολάρια, έχει δείξει την υποστήριξή του με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τον γάμο τους το 2022.

Ο επιχειρηματίας χτίζει τη δυναστεία του εδώ και δεκαετίες, ξεκινώντας από την οικογενειακή εταιρεία διανομής κατεψυγμένων τροφίμων και επεκτείνοντας την περιουσία του μέσω επενδύσεων και εξαγορών μεγάλων επιχειρήσεων. Παρά την τεράστια περιουσία του, επέλεξε να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως «ενεργός επενδυτής», αγοράζοντας μερίδια σε υποαποδίδοντες οργανισμούς και πιέζοντας για αλλαγές στη διαχείριση τους.

Η Νίκολα, που ξεκίνησε την καριέρα της στη μεγάλη οθόνη το 2006, έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως οι The Last Airbender και Transformers. Πέρυσι έκανε το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ενώ πρόσφατα προώθησε τον ρόλο της στο θρίλερ Pretty Ugly (2026).

Ο Μπρούκλιν, από την πλευρά του, έχει δοκιμάσει διαφορετικές επαγγελματικές πορείες, από σεφ μέχρι συγγραφέας φωτογραφικού βιβλίου.