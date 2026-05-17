Νικητής φιλανθρωπικής δημοπρασίας πλήρωσε 9 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα με τον Γουόρεν Μπάφετ και τον Στέφεν Κάρι

Ανώνυμος πλήρωσε πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία για να γευματίσει με τον καλαθοσφαιριστή Στέφεν Κάρι και τον Γουόρεν Μπάφετ, ενώ ο επενδυτής υποσχέθηκε επίσης να συμπληρώσει το ποσό της νικητήριας προσφοράς, ώστε να ωφεληθούν και οι δύο αγαπημένες τους φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Η δημοπρασία στο eBay είχε ως στόχο να αναβιώσει μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο Μπάφετ για πάνω από δύο δεκαετίες και η οποία συγκέντρωσε 53 εκατομμύρια δολάρια για τη φιλανθρωπική οργάνωση GLIDE Foundation που βοηθά τους άστεγους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η φετινή δημοπρασία, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το βράδυ, συγκέντρωσε επίσης χρήματα για το ίδρυμα Eat.Learn.Play. του Κάρι, το οποίο ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του.

Άγνωστος έδωσε 9 εκατομμύρια δολάρια για χάρη του Κάρι και του Μπάφετ

Ο ανώνυμος νικητής πλήρωσε 9.000.100 δολάρια για να κερδίσει ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μπάφετ και τον Κάρι τον επόμενο μήνα στην Όμαχα της Νεμπράσκα, την πατρίδα του 95χρονου επενδυτή.

«Είμαστε γεμάτοι ευγνωμοσύνη για αυτή την ευκαιρία, η οποία αντανακλά την κοινή πεποίθηση ότι όταν διαφορετικές γενιές και ιδρύματα ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινό σκοπό, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν βαθύτερο και πιο διαρκή αντίκτυπο για τους ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωση η οικογένεια Κάρι σε ανακοίνωσή της.

Οι δημοπρασίες του Μπάφετ ξεκίνησαν το 2000 και συνεχίστηκαν κάθε χρόνο μέχρι που η πανδημία προκάλεσε μια διακοπή δύο ετών. Από το 2008, κάθε νικητήρια προσφορά για γεύμα με τον επενδυτικό γίγαντα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια. Διέκοψε την εκδήλωση αφού κάποιος πλήρωσε 19 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα το 2022.

Μια επακόλουθη δημοπρασία το 2024 συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα με τον Μαρκ Μπένιοφ, αλλά αυτή η εκδοχή της εκδήλωσης δεν διήρκεσε.

Ο Μπάφετ επικοινώνησε με τους Κάρι νωρίτερα φέτος για να τους ζητήσει να συμμετάσχουν στη φετινή δημοπρασία γεύματος.

Με πληροφορίες από ABC News