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Νικαράγουα: Ο πρόεδρος Ορτέγα διαμήνυσε πως δεν θα ξαναγίνουν εκλογές

Η ενέργεια θα «δημιουργήσει έναν τοίχο» απέναντι στην αντιπολίτευση, είπε ο Ορτέγα

The LiFO team
The LiFO team
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΤΕΓΑ Facebook Twitter
Ο πρόεδρος της Νικαράγουα / Φωτ.: EFE
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Ο πρόεδρος της Νικαράγουας, Ντανιέλ Ορτέγα, ανακοίνωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να διεξαγάγει ξανά εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η επιστροφή της αντιπολίτευσης στην εξουσία.

Ο Ορτέγα, που βρίσκεται στην προεδρία της Νικαράγουας από το 2007, δήλωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί με το κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχει πλήρως, ώστε να θεσπιστούν νέοι νόμοι που θα «χτίσουν ένα τείχος» απέναντι σε όσους χαρακτήρισε «πραξικοπηματίες» και «προδότες».

Η ανακοίνωση του Ορτέγα έγινε κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για την 47η επέτειο της Σαντινιστικής Επανάστασης του 1979, μέσω της οποίας ο ίδιος συνέβαλε στην ανατροπή της δικτατορίας του Αναστάσιο Σομόσα. Παρότι η κυβέρνηση του Ορτέγα και της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο, είχε ήδη κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια για τη σταδιακή αποδόμηση των δημοκρατικών θεσμών στη Νικαράγουα, αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα αυτή δήλωση σηματοδοτεί μια «ανοιχτή εγκατάλειψη κάθε δημοκρατικής διαδικασίας».

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«Με αυτή την απόφαση, ο Ορτέγα και η Μουρίγιο ολοκλήρωσαν τη μετάβαση της χώρας σε μια οικογενειακή δικτατορία», δήλωσε ο Τιτσιάνο Μπρέντα, αναλυτής για τη Λατινική Αμερική στην οργάνωση Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

Απευθυνόμενος σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να υποχρεώθηκαν να παραστούν στην εκδήλωση, ο Ορτέγα δήλωσε: «Δεν θα γίνουν άλλες εκλογές εδώ, ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά να καταλάβουν την κυβέρνηση και την εξουσία».

Μάλιστα, επρόκειτο για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του έπειτα από 61 ημέρες.

Για πότε ήταν προγραμματισμένες οι επόμενες εκλογές στη Νικαράγουα

Αξίζει να ειπωθεί πως οι επόμενες προεδρικές εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το 2027. Ωστόσο, ο Ορτέγα δεν διευκρίνισε αν θα ακυρωθούν επισήμως ή αν η αντιπολίτευση θα αποκλειστεί εκ νέου από τη διαδικασία. Στην πράξη, πάντως, κάτι αντίστοιχο είχε ήδη συμβεί στις εκλογές του 2021, όταν το καθεστώς απαγόρευσε τη λειτουργία κομμάτων της αντιπολίτευσης και φυλάκισε όλους τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία.

Σύμφωνα με τον Μπρέντα, το προεδρικό ζεύγος φοβάται ότι ακόμη και μια περιορισμένη πολιτική φιλελευθεροποίηση θα μπορούσε να δώσει χώρο στην εκδήλωση κοινωνικής δυσαρέσκειας και να απειλήσει την παραμονή του στην εξουσία. Όπως σημειώνει, αντί να οργανώσουν ακόμη μία ελεγχόμενη εκλογική διαδικασία, επέλεξαν να καταργήσουν πλήρως τον εκλογικό ανταγωνισμό.

Η δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Νικαράγουα είχε ήδη επιταχυνθεί το προηγούμενο διάστημα. Πέρυσι, ο Ορτέγα προώθησε συνταγματικές αλλαγές που επέκτειναν την προεδρική θητεία από πέντε σε έξι χρόνια, ενώ αναβάθμισε τη σύζυγό του, μέχρι τότε αντιπρόεδρο, στη νεοσύστατη θέση της «συμπροέδρου». Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται πλέον στην κυβέρνηση ως «δικτατορία Μουρίγιο - Ορτέγα».

Στην ίδια ομιλία, ο Ορτέγα επανέλαβε ότι η αποτροπή της επιστροφής της αντιπολίτευσης αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την προστασία της χώρας από τους «πραξικοπηματίες», τους οποίους κατηγορεί ότι βρίσκονταν πίσω από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2018.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταστολή εκείνων των κινητοποιήσεων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων, τον τραυματισμό εκατοντάδων, τη φυλάκιση χιλιάδων πολιτών και την αναγκαστική φυγή σχεδόν ενός εκατομμυρίου Νικαραγουανών από τη χώρα.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

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