Νικ Κάρτερ: Πώς έμαθε για τον θάνατο του αδελφού του, Άαρον - «Θέλω να σπάσω τον κύκλο»

Ο Νικ Κάρτερ ανοίγει την καρδιά του για τον θάνατο του μικρότερου αδερφού του, Άαρον Κάρτερ, στο νέο ντοκιμαντέρ "The Carters: Hurts To Love You" (Οι Κάρτερς: Με πληγώνει να σ' αγαπώ), που έκανε πρεμιέρα στις 15 Απριλίου στην πλατφόρμα Paramount+.

Μαζί με τη μοναδική εν ζωή αδελφή του, Έιντζελ Κάρτερ Κόνραντ — δίδυμη του Άαρον — συζητούν ανοιχτά τις οικογενειακές τραγωδίες που έζησαν και την προσπάθειά τους να σπάσουν τον «φαύλο κύκλο» της δυσλειτουργικής τους ανατροφής.

Νικ Κάρτερ: Η είδηση του θανάτου του Άαρον και γιατί δεν μπόρεσε να τον θρηνήσει

Ο Άαρον Κάρτερ, κάποτε κορυφαίο ποπ είδωλο για τους εφήβους παγκόσμιως, βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του σπιτιού του τον Νοέμβριο του 2022, σε ηλικία 34 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ως αιτία θανάτου τον τυχαίο πνιγμό μετά από εισπνοή διφθοροαιθανίου και κατανάλωση αλπραζολάμης (Xanax).

Φωτογραφία: Paramount+

Στο ντοκιμαντέρ, ο Νικ Κάρτερ περιγράφει τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του αδερφού του: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξέρετε, ότι ήμουν στο Λονδίνο τη στιγμή που συνέβη και έλαβα το γραπτό μήνυμα», λέει συγκινημένος. «Είναι ακόμα απίστευτο μέχρι σήμερα». «Δεν είχα καν την ευκαιρία να θρηνήσω», προσθέτει.

Νικ Κάρτερ: Τρία από τα αδέλφια του έχουν σκοτωθεί

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται επίσης στον θάνατο της Λέσλι Κάρτερ το 2012, σε ηλικία 25 ετών, αλλά και της Μπόμπι Τζέιν "B.J." Κάρτερ, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2023, σε ηλικία 41 ετών. Πρόκειται για τρεις απώλειες μέσα σε έντεκα χρόνια, που σημάδεψαν βαθιά τα δύο αδέλφια που έχουν μείνει στη ζωή.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή στην παραλία, η Έιντζελ λέει στον Νικ Κάρτερ: «Είμαι τόσο ευγνώμων που σε έχω, γιατί είσαι το μόνο ένα άτομο που καταλαβαίνει τι περάσαμε».

Και ο Νικ απαντά: «Είμαστε οι μόνοι που μείναμε».

Φωτογραφία: Paramount+

Νικ Κάρτερ: Ο κύκλος που πρέπει να σπάσει

Ο Νικ Κάρτερ αναφέρεται στο οικογενειακό παρελθόν και την επιθυμία του να μην επαναληφθεί το τραύμα στις επόμενες γενιές:

«Ο κύκλος των γενεών, θέλω να σταματήσει. Θέλω να τον σπάσω τόσο άσχημα και δεν θέλω να επηρεάσει τα παιδιά μου. Δεν θέλω να επηρεάσει τα παιδιά σου».

«Οι γονείς μας δεν μας καθορίζουν. Το ξέρω. Το ξέρεις αυτό. Δυστυχώς, η B.J., ο Άαρον και η Λέσλι δεν το ήξεραν αυτό. Δεν είχαν ιδέα ότι θα μπορούσαν να φύγουν. Δεν το άξιζαν αυτό».

Ο τραγουδιστής των Backstreet Boys μοιράζεται τις ενοχές που ένιωσε για την πορεία της οικογένειάς του: «Μερικές φορές αισθάνομαι ένοχος γι' αυτό. Μερικές φορές νιώθω ότι έφταιγα εγώ, ξέρεις, γιατί τα ξεκίνησα όλα», αποκαλύπτει, εξηγώντας ότι η επιτυχία του τον απομάκρυνε από την οικογένειά του.

«Ο Άαρον έγινε τότε το επίκεντρο της οικογένειας και η Έιντζελ εγκαταλείφθηκε».

Φωτογραφία: Paramount+

Θυμάται πως προσπάθησε να βοηθήσει: «Υπήρχαν τόσες πολλές φορές που προσπάθησα να παρέμβω. Υπήρχαν πολλές φορές».

«Εσείς παιδιά δεν ήσασταν καν 18 ετών. Δεν μπορούσατε να ξεφύγετε. Δεν μπορούσατε να φύγετε από εκεί».

Κοιτώντας παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, σημειώνει: «Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος, είμαστε ό,τι έχει απομείνει. Είμαι περήφανος για σένα και είμαι περήφανος που είμαι ο αδερφός σου. Είμαι περήφανος για το αδερφάκι μου».

«Είμαι περήφανη για σένα», του απαντά η Έιντζελ, και οι δυο τους αγκαλιάζονται.

Η δημιουργός για το ντοκιμαντέρ για τον Νικ Κάρτερ

Η σκηνοθέτιδα και παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Soleil Moon Frye, εξηγεί πως η εξομολόγηση αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Νικ Κάρτερ μίλησε ουσιαστικά για την απώλεια του αδερφού του: «Ο Νικ δεν είχε ποτέ μοιραστεί τη διαδικασία της απώλειας του αδελφού του και ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι εκείνη τη στιγμή με την αδελφή του, ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που μιλούσε», ανέφερε στο TODAY.com.

Το ντοκιμαντέρ κλείνει με μια συναισθηματική σκηνή: ο Νικ Κάρτερ ερμηνεύει επί σκηνής το τραγούδι «Hurts to Love You», αφιερωμένο στην οικογένειά του, με την Έιντζελ να τον παρακολουθεί στο κοινό.

Με πληροφορίες από NBC News