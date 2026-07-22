Νιγηρία: Αστυνομικοί ζητούσαν «φακελάκια» μέχρι που σταμάτησαν τον επικεφαλής της αντιδιαφθοράς

Τέσσερις αστυνομικοί στη Νιγηρία φέρονται να έστησαν παράνομο μπλόκο και να απέσπασαν χρήματα από τον επικεφαλής κρατικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς. Δεν γνώριζαν ποιον είχαν σταματήσει και η καταγγελία του οδήγησε στη σύλληψή τους.

Ο Μούσα Αλιού, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν το Σάββατο ενώ οδηγούσε στην Αμπούτζα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, τον ανάγκασαν να πάει σε ΑΤΜ, να σηκώσει 53.000 νάιρα, περίπου 40 ευρώ, και να τους παραδώσει τα χρήματα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή, Αχμέντ Σανούσι, ανέφερε ότι οι τέσσερις είχαν φύγει από τις θέσεις όπου υπηρετούσαν και είχαν στήσει μόνοι τους το μπλόκο, χωρίς καμία άδεια.

Μετά την καταγγελία του Αλιού, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε αρχικά τον φερόμενο ως αρχηγό της ομάδας. Ακολούθησαν οι συλλήψεις των άλλων τριών αστυνομικών.

«Ας πάμε στο δικαστήριο»

Μιλώντας στο BBC, ο Αλιού περιέγραψε ότι ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του, κάθισε μέσα και του ζήτησε το δίπλωμα οδήγησης.

Στη συνέχεια τον απείλησε ότι θα τον πήγαινε στο δικαστήριο για τροχαία παράβαση.

«Του είπα: “Ας πάμε στο δικαστήριο”», ανέφερε ο Αλιού.

Ο αστυνομικός, όμως, φέρεται να του απάντησε ότι, ως «σημαντικός άνθρωπος», δεν θα ήθελε να χάσει τον χρόνο του. Του είπε επίσης ότι, ακόμη και αν πήγαινε στο δικαστήριο, θα πλήρωνε πρόστιμο 52.000 νάιρα.

Ο Αλιού πρότεινε να του στείλει τα χρήματα με τραπεζική μεταφορά, αλλά ο αστυνομικός αρνήθηκε. Αντί γι’ αυτό, τον υποχρέωσε να πάει σε ΑΤΜ και να πληρώσει σε μετρητά.

Οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμφθηκαν σε πειθαρχικό έλεγχο και κινδυνεύουν με απόλυση. Στη Νιγηρία, πάντως, είναι σπάνιο τέτοιες υποθέσεις να φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια.

Ο Σανούσι καταδίκασε τη συμπεριφορά τους και προειδοποίησε ότι η αστυνομία δεν θα ανεχθεί άλλες καταχρήσεις εξουσίας.

«Πρέπει να διαλέξετε: ή θα είστε αστυνομικοί ή κλέφτες», είπε. «Δεν μπορείτε να είστε και τα δύο».

Με πληροφορίες από BBC