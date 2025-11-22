Νιγηρία: 315 άτομα απήχθησαν σε μία από τις χειρότερες μαζικές απαγωγές της χώρας

Περισσότερα από 300 παιδιά και προσωπικό, απήχθησαν από ένοπλους άνδρες σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία.

Η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας ανέφερε ότι 303 μαθητές και 12 δάσκαλοι απήχθησαν από το St Mary’s School στην πόλη Παπίρι, στην πολιτεία Νίγηρ, καθιστώντας τη μία από τις χειρότερες μαζικές απαγωγές που έχει δει η χώρα μέχρι σήμερα.

Η απαγωγή έρχεται εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των επιθέσεων από ένοπλες ομάδες. Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένοπλοι εισέβαλαν στο σχολείο περίπου στις 02:00 τοπική ώρα (01:00 GMT) το πρωί της Παρασκευής, απαγάγοντας μαθητές που διέμεναν στις εγκαταστάσεις.

Ο Ντόμινικ Αδάμου, του οποίου οι κόρες φοιτούν στο σχολείο αλλά δεν απήχθησαν, δήλωσε στο BBC πως όλοι είναι σοκαρισμένοι. «Θέλω απλά να επιστρέψουν σπίτι», δήλωσε από την πλευρά της συγκινημένη μία γυναίκα που οι ανήλικες ανιψιές της, ηλικίας 6 και 13 ετών, απήχθησαν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας «σαρώνουν τα δάση με στόχο τη διάσωση των απαγωγμένων μαθητών». Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είχαν απαγάγει 215 μαθητές, αλλά ο αριθμός αυτός έχει πλέον αναθεωρηθεί. Το νέο νούμερο αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μαθητικού δυναμικού του σχολείου, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Οι αρχές της πολιτείας Νίγηρ ανέφεραν ότι το σχολείο αγνόησε εντολή να κλείσουν όλες οι εστίες μετά από πληροφορίες για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων, εκθέτοντας μαθητές και προσωπικό σε «αποτρέψιμο κίνδυνο».

Νιγηρία: Η κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο 40 κολεγίων και δημόσιων σχολείων σε διάφορες πόλεις

Η απαγωγή ανθρώπων για λύτρα από εγκληματικές συμμορίες, γνωστές τοπικά ως «bandits», αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Νιγηρίας. Η καταβολή λύτρων έχει απαγορευθεί στην προσπάθεια μείωσης της χρηματοδότησης των εγκληματικών ομάδων, αλλά η πρακτική αυτή είχε περιορισμένο αποτέλεσμα.

Η μαζική απαγωγή της Παρασκευής ήταν η τρίτη επίθεση στη χώρα μέσα σε μία εβδομάδα. Τη Δευτέρα, περισσότερες από 20 μαθήτριες, που σύμφωνα με το BBC είναι μουσουλμάνες, απήχθησαν από ένα οικοτροφείο στη γειτονική πολιτεία Κέμπι. Επιπλέον, μια εκκλησία δέχθηκε επίθεση στο νότο, στην πολιτεία Κβάρα, με δύο νεκρούς και 38 απαγωγές.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινουμπού, ανέβαλε τις εξωτερικές του επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου G20 στη Νότια Αφρική το Σαββατοκύριακο, για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφαλείας.

Λόγω του περιστατικού, η κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο περισσότερων από 40 κολεγίων και ορισμένων δημόσιων σχολείων σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Η αυξανόμενη ανασφάλεια προκαλεί τόσο φόβο όσο και οργή στη Νιγηρία, με τους πολίτες να απαιτούν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των παιδιών και των κοινοτήτων τους.

