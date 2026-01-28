Nicki Minaj: «Ίσως είμαι η νούμερο 1 φαν του Τραμπ» - Το 2020 δεν τον υποστήριζε και τώρα τον αποθεώνει

Η Nicki Minaj υποστηρίζει ότι είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η στήριξή της προς εκείνον δεν θα κλονιστεί παρά την κριτική που δέχεται.

«Θα έλεγα ότι είμαι πιθανότατα η νούμερο 1 φαν του προέδρου», είπε η Nicki Minaj κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσινγκτον στην οποία έδωσε το παρών, σχετικά με την έναρξη των “Trump Accounts” για νεογέννητα.

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα σχόλια μίσους ή ό,τι λένε οι άλλοι δεν με επηρεάζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα με ωθούν να τον υποστηρίζω περισσότερο, και θα μας ωθήσουν όλους να τον υποστηρίξουμε περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά η 43χρονη ράπερ.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να τον εκφοβίσουν ή να προωθήσουν εκστρατείες δυσφήμισης. Δεν θα περάσει, εντάξει; Έχει μεγάλη δύναμη πίσω του και ο Θεός τον προστατεύει», πρόσθεσε, λίγο πριν ο Τραμπ απευθύνει τον λόγο του στην εκδήλωση.

Παρά το γεγονός ότι το 2020 είχε δηλώσει ότι δεν θα «μπει στο τρένο του Ντόναλντ Τραμπ», τα τελευταία χρόνια η Minaj έχει γίνει φανερή υποστηρίκτρια του Αμερικανού προέδρου.

Τον προηγούμενο μήνα έκανε μάλιστα μια έκπληξη εμφανιζόμενη στο ετήσιο συνέδριο της Turning Point USA. «Έχω απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό για τον πρόεδρό μας», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ έχει δώσει ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους ότι μπορούν να νικήσουν τους «κακούς» με την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά τους ανέπαφη, καθώς είναι κι εκείνος από το Queens της Νέας Υόρκης, όπως και η ίδια.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Nicki Minaj, χαρακτηρίζοντάς την «την μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ράπερ στην ιστορία».

«Την θεωρώ φανταστική», είπε για την Nicki Minaj, προσθέτοντας ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά, αλλά ότι είχε ακούσει ότι είναι μεγάλη υποστηρίκτριά του και ότι είχε δεχτεί κριτική επειδή η κοινότητά της δεν είναι απαραίτητα φίλα προσκείμενη στον Τραμπ.

Μάλιστα, σε ένα σημείο εμφανίστηκε να κρατά το χέρι της, το οποίο είχε υπερβολικά μακριά και βαμμένα νύχια, και αστειευόμενος είπε «θα αφήσω τα νύχια μου να μακρύνουν γιατί μου αρέσουν».

Με πληροφορίες από The Hill