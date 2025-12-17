Nick Reiner: Στο δικαστήριο με γιλέκο πρόληψης αυτοτραυματισμού

Ο Nick Reiner εμφανίστηκε την Τετάρτη για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τη δολοφονία των γονιών του, του βραβευμένου σκηνοθέτη και ηθοποιού Rob Reiner και της φωτογράφου και παραγωγού Michelle Reiner.

Ο 32χρονος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να δηλώσει ένοχος ή αθώος, με αποτέλεσμα η απαγγελία κατηγοριών να μετατεθεί για τις 7 Ιανουαρίου, έπειτα από συμφωνία υπεράσπισης, εισαγγελίας και δικαστηρίου. Η αρχική του εμφάνιση είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε καθώς δεν είχε λάβει ιατρική έγκριση για μεταγωγή από τις φυλακές.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε λίγα λεπτά. Ο Reiner απάντησε μόνο «ναι, αξιότιμη δικαστή» όταν ρωτήθηκε από τη δικαστή Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ αν κατανοεί το συνταγματικό του δικαίωμα σε ταχεία εκδίκαση, από το οποίο παραιτήθηκε, αποδεχόμενος την αναβολή της απολογίας του.

Παρέμεινε εκτός οπτικού πεδίου των δημοσιογράφων μέσα στην αίθουσα και, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το δικαστήριο, φορούσε ειδικό γιλέκο πρόληψης αυτοτραυματισμού, ενώ ήταν δεμένος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο συνήγορός του Άλαν Τζάκσον δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι «δεν συνέβη τίποτα ουσιαστικό» κατά τη σημερινή εμφάνιση και ζήτησε να δοθεί χρόνος ώστε η υπόθεση να εξεταστεί «με προσοχή, χωρίς βιασύνη στην κρίση και χωρίς άλματα σε συμπεράσματα». Όπως ανέφερε, πρόκειται για υπόθεση με «εξαιρετικά σύνθετα και σοβαρά ζητήματα», χαρακτηρίζοντάς τη «καταστροφική τραγωδία» για ολόκληρη την οικογένεια.

Ο Nick Reiner κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού με ειδική επιβαρυντική περίσταση πολλαπλών δολοφονιών, καθώς και για χρήση επικίνδυνου όπλου, συγκεκριμένα μαχαιριού. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή, υπό προϋποθέσεις, τη θανατική ποινή, αν και οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει αν θα τη ζητήσουν.

Οι γονείς του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η κόρη της οικογένειας, Romy Reiner, εντόπισε τα πτώματα, αφού ειδοποιήθηκε από επαγγελματία που είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο σπίτι και δεν κατάφερε να εισέλθει στον χώρο. Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη αργότερα το ίδιο βράδυ σε πάρκο της πόλης, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν δηλώσει ότι δεν θα δώσουν προς το παρόν λεπτομέρειες για τα αποδεικτικά στοιχεία ή για πιθανό κίνητρο, τονίζοντας ότι οι κατηγορίες δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής. «Τα στοιχεία θα παρουσιαστο ύν στο δικαστήριο και θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο της εύλογης αμφιβολίας», ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο Χόλιγουντ. Ο Rob Reiner υπήρξε από τους πλέον αναγνωρισμένους δημιουργούς της αμερικανικής κινηματογραφίας, με ταινίες όπως This Is Spinal Tap, When Harry Met Sally και The Princess Bride, ενώ το ζευγάρι ήταν γνωστό και για τη δημόσια πολιτική του δράση.

Η επόμενη δικαστική εμφάνιση του Nick Reiner έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian