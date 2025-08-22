Καταρράκτες Νιαγάρα: Ανετράπη τουριστικό λεωφορείο με 50 επιβάτες - «Πολλοί νεκροί και τραυματίες» λέει η αστυνομία

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου, στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τουριστικό λεωφορείο που ταξίδευε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς την Νέα Υόρκη, συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες γίνεται λόγος για νεκρούς, τραυματίες αλλά και παγιδευμένους.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι. Πρόσθεσε δε, πως κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το λεωφορείο όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες και συγκεκριμένα τουλάχιστον 52 άτομα από τις Φιλιππίνες, την Κίνα και την Ινδία, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν παιδιά.

Στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά, ενώ έχει ξεκινήσει και η αεροδιακομιδή τραυματιών.

Με πληροφορίες από BBC / CBS