New York Times: Το Πεντάγωνο βλέπει αυξανόμενη απειλή κατασκοπείας από το Ισραήλ

Πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις ισραηλινές υπηρεσίες κατασκοπείας που παρακολουθούν Αμερικανούς διαπραγματευτές που εργάζονται για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για μια ευρύτερη αντικατασκοπευτική απειλή από το Ισραήλ.

Σε δημοσίευμά τους, οι New York Times αναφέρουν πως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν εδώ και καιρό και ανέχονται ότι η μία κατασκόπευε την άλλη. Ωστόσο, η εντατική ισραηλινή προσπάθεια να μάθει για τις θέσεις των ΗΠΑ στις συνομιλίες με το Ιράν έχει ξεπεράσει τα όρια, σύμφωνα με ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με «ανησυχητικές αναφορές», το Ισραήλ έχει εντείνει τις προσπάθειές του να παρακολουθήσει ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Γουίτκοφ, του κορυφαίου διαπραγματευτή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, του Έλμπριτζ Α. Κόλμπι, του κορυφαίου αξιωματούχου πολιτικής του Πενταγώνου, και ενός από τους κύριους αναπληρωτές του, του Μάικλ Π. ΝτιΜίνο IV.

Μια άλλη έκθεση, που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας και άλλα γραφεία στρατιωτικών πληροφοριών και επικεντρώθηκε σε προηγούμενα γεγονότα που χρονολογούνται αρκετά χρόνια πριν, ανέφερε ότι το επίπεδο αντικατασκοπευτικής απειλής από το Ισραήλ, είχε αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο ανώτατο επίπεδο, από υψηλό σε κρίσιμο. Η έκθεση, στην οποία συνέβαλε η Υπηρεσία Αντικατασκοπείας και Ασφάλειας Άμυνας, περιγράφει διάφορες προσπάθειες του Ισραήλ να κατασκοπεύσει στρατιωτικό προσωπικό και κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ;

Οι αναφορές και η εντεινόμενη ανησυχία για την ισραηλινή κατασκοπεία έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πολεμούν μαζί εναντίον του Ιράν και ποτέ δεν είχαν τόσο στενό στρατιωτικό συντονισμό όσο τώρα, με τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματικούς να εργάζονται δίπλα-δίπλα με τους Αμερικανούς ομολόγους τους στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός μοιράζεται τεράστιες ποσότητες τακτικών και επιχειρησιακών πληροφοριών με τους Ισραηλινούς ομολόγους του. Ωστόσο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ αναζητά πληροφορίες για την στρατηγική του Τραμπ και τις μεταβαλλόμενες θέσεις του στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η νέα προειδοποίηση θα μπορούσε ενδεχομένως να περιπλέξει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενσωμάτωση του στρατιωτικού πολεμικού σχεδιασμού μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ειδικά εάν το Πεντάγωνο αποφασίσει να επιβάλει νέους περιορισμούς στις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε Ισραηλινούς αξιωματικούς.

Οι NYT τονίζουν πως υπάρχει ήδη ένταση μεταξύ των δύο κρατών, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία, ακόμη και όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να υποβαθμίσει περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιράν, να αποδυναμώσει ή να ανατρέψει τη θεοκρατική κυβέρνησή του και να επιτεθεί στον σύμμαχο της Τεχεράνης στον Λίβανο, τη Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται πως η έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας συντάχθηκε μετά από περιστατικά στα οποία το αμερικανικό αμυντικό προσωπικό στο Ισραήλ ανίχνευσε ότι λογισμικό για την παρακολούθηση των επικοινωνιών τους είχε εγκατασταθεί κρυφά στα τηλέφωνά τους.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ αποτελεί απειλή, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν κατασκοπεύει Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πάντως, δύο ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι το αμερικανικό προσωπικό, ιδίως εκείνο που υπηρετεί στο Ισραήλ ή με Ισραηλινούς, γνώριζε καλά τους κινδύνους της αντικατασκοπείας.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι το αμερικανικό προσωπικό χρησιμοποιεί μια σειρά διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας για να προστατευτεί, ειδικά όταν ταξιδεύουν στο Ισραήλ, αλλά αρνήθηκαν- για λόγους ασφαλείας- να περιγράψουν αυτά τα μέτρα λεπτομερώς.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο στρατών είναι πολύ στενή, αλλά κάθε πλευρά πρέπει επίσης να κρατά μυστικές τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες της, τονίζει το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από New York Times