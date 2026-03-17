New York Times: Ο Τραμπ δεν μπορεί να βρει τρόπο να βγει από αυτόν τον πόλεμο

«Ο Τραμπ δεν μπορεί να βρει τρόπο να βγει από αυτόν τον πόλεμο» επισημαίνουν στο editorial κείμενό τους οι New York Times, αναφορικά με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ δεν έχει κανένα εμφανές σχέδιο για την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος, κάτι που είχε πει ότι επιδιώκει. Αν και ο στόχος του είναι πιο μετριοπαθής, όπως η κατάσχεση των πυρηνικών του Ιράν, δεν έχει προσφέρει αξιόπιστες ιδέες για την επίτευξή του. Και δεν έχει σχέδιο για μια αναμενόμενη παρενέργεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή: μια διαταραχή στον εφοδιασμό με πετρέλαιο που προκαλεί απότομη αύξηση των τιμών και βλάπτει την παγκόσμια οικονομία.

Μάλιστα, οι New York Times συνοδεύουντ το editorial δημοσίευμα με μια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ που παίζει τρίλιζα και προσπαθεί να κερδίσει:

Και συνεχίζουν οι New York Times: «Ο πόλεμος έχει γίνει ένα παράδειγμα της χαοτικής, εγωκεντρικής προσέγγισης του Τραμπ στην προεδρία. Έχει βασιστεί για συμβουλές σε έναν μικρότερο κύκλο βοηθών από ό,τι οι προηγούμενοι πρόεδροι όταν έδιναν εντολή για στρατιωτική επιχείρηση και απέφυγε την προσεκτική διαδικασία κατά την οποία εξέφραζε κανείς αντιρρήσεις για πιθανά προβλήματα. Έχει κάνει γελοίες και αντιφατικές δημόσιες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρισμού ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν επιτύχει τους στόχους του. Έχει προσπαθήσει να παραπλανήσει τον κόσμο σχετικά με τους τραγικούς θανάτους δεκάδων Ιρανών μαθητών, οι οποίοι προκλήθηκαν από έναν αμερικανικό πύραυλο που στόχευε λάθος. Σχεδόν καθημερινά, αποδεικνύει γιατί δεν μπορεί να του εμπιστευτεί κανείς τα πιο σημαντικά ζητήματα της κυβέρνησης».

Παρόλα αυτά, ο πόλεμος είχε κάποιες τακτικές επιτυχίες και «πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε ακόμη και αν παραμένουν ανεξάρτητες από μια στρατηγική», σχολιάζοντας πως τα ένστικτα του Τραμπ για το Ιράν ήταν σωστά από μερικές απόψεις.

Η υπόσχεση Τραμπ να κάνει «το Ιράν ξανά σπουδαίο»

«Η κυβέρνησή του είναι σαφώς επικίνδυνη, έχοντας περάσει δεκαετίες καταπιέζοντας τον ίδιο του τον λαό, χρηματοδοτώντας την τρομοκρατία, προσπαθώντας να καταστρέψει το Ισραήλ, μετατρέποντας τον Λίβανο σε ένα αποτυχημένο κράτος, προστατεύοντας ένα φρικτό καθεστώς στη Συρία και επιδιώκοντας ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι το καθεστώς του Ιράν ήταν πιο αδύναμο από ό,τι προσποιούνταν και θα μπορούσε να αποδυναμωθεί περαιτέρω μέσω της αντιπαράθεσης» προσθέτουν.

Τα τελευταία χρόνια, ένας συνδυασμός οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, κυρίως από το Ισραήλ, έχει αφήσει το Ιράν λιγότερο ικανό να προκαλέσει περιφερειακά προβλήματα. Η αξία του νομίσματός του έχει καταρρεύσει. Πολλοί από τους ηγέτες και τους πυρηνικούς επιστήμονες του Ιράν είναι νεκροί. Η εναέρια άμυνά του έχει ως επί το πλείστον καταστραφεί και το πυραυλικό του απόθεμα έχει εξαντληθεί. Δύο από τους συμμάχους του, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, έχουν υποβαθμιστεί.

Αλλά ξεκινώντας αυτόν τον πόλεμο πριν από δυόμισι εβδομάδες, ο Τραμπ διεκδίκησε ευρύτερους στόχους από την ανάσχεση του Ιράν. «Προς τον σπουδαίο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τα πρώτα χτυπήματα, έχοντας ζητήσει την άνευ όρων παράδοση της κυβέρνησης του Ιράν και λέγοντας ότι πρέπει να εγκρίνει τον επόμενο ηγέτη της χώρας ενώ παράλληλα έχει υποσχεθεί να κάνει το Ιράν ξανά σπουδαίο.

Ο Τραμπ δεν έχει καν αρχίσει να εξηγεί πώς θα επιτύχει οποιονδήποτε από αυτούς τους στόχους. Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι έχει ένα στρατηγικό τέχνασμα, για να διατηρήσει τις επιλογές του και να κρατήσει τον εχθρό του σε αγωνία. Όλο και περισσότερο, η αλήθεια φαίνεται να είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς καμία ιδέα για το πώς να τον τερματίσει.

Τρία στρατηγικά προβλήματα για τον Τραμπ

Τρία στρατηγικά προβλήματα έχουν γίνει σαφή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος:

Πρώτον, ο Τραμπ επανέλαβε ένα λάθος που Αμερικανοί πρόεδροι έχουν κάνει εδώ και δεκαετίες- στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Βιετνάμ και ακόμη και στο ίδιο το Ιράν, τη δεκαετία του 1950- και φαντάστηκε ότι η αλλαγή καθεστώτος θα ήταν ευκολότερη στην επίτευξη και διατήρηση από ό,τι ήταν. Σε αυτή την περίπτωση, η αλαζονεία του Τραμπ ήταν εκπληκτική. Η αεροπορική ισχύς από μόνη της σχεδόν ποτέ δεν ανατρέπει μια κυβέρνηση. Μόνο τα στρατεύματα στο έδαφος μπορούν να καταλάβουν τα μέσα της κρατικής εξουσίας και να εγκαταστήσουν έναν νέο ηγέτη.

Παραβιάζοντας αυτή την ιστορία, ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν ονειρευτεί αλλαγή καθεστώτος. Μερικές φορές γίνεται χαλαρή συζήτηση για τον εξοπλισμό της κουρδικής μειονότητας του Ιράν ή την επίσπευση της επιστροφής του Ρεζά Παχλαβί, γιου του εκλιπόντος σάχη, ο οποίος τώρα ζει σε ένα εύπορο προάστιο της Ουάσινγκτον. Άλλες φορές, ο Τραμπ ενθαρρύνει τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν να αυτομολήσουν ή τον λαό του να «αναλάβει» την κυβέρνησή του. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κάτι από αυτά λειτουργεί. Αφού ο Τραμπ ενθάρρυνε τις διαδηλώσεις στους δρόμους τον Ιανουάριο, το καθεστώς του Ιράν σκότωσε χιλιάδες διαδηλωτές και παρέμεινε με ασφάλεια στην εξουσία της χώρας. Έκτοτε, οι διαμαρτυρίες έχουν σε μεγάλο βαθμό τερματιστεί.

Δεύτερον, παραμένει ασαφές πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν έναν κρίσιμο στόχο: να διασφαλίσουν ότι το δολοφονικό καθεστώς του Ιράν δεν θα γίνει πυρηνική δύναμη. Το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού εκτιμάται ότι είναι άθικτο, σε ένα συγκρότημα σηράγγων κάτω από βουνά κοντά στην πόλη Ισφαχάν. Εάν ο πόλεμος τελειώσει με το Ιράν να διατηρεί αυτό το απόθεμα, θα έχει έναν δρόμο για την κατασκευή μιας βόμβας.

Όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι τα χερσαία στρατεύματα μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουν το ουράνιο. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν», είπε. Ωστόσο, όταν ένας παρουσιαστής του Fox News Radio ρώτησε τον Τραμπ για το ουράνιο την περασμένη εβδομάδα, απάντησε: «Δεν επικεντρωνόμαστε σε αυτό». Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις εδώ. Αλλά η διάσπαρτη προσέγγιση στον πολεμικό σχεδιασμό δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Το τρίτο πρόβλημα αφορά την παγκόσμια οικονομία. Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή είναι διαβόητοι για την πρόκληση οικονομικής αναταραχής αυξάνοντας την τιμή του πετρελαίου. Το Ιράν είχε έναν σαφή τρόπο να επαναλάβει το μοτίβο, επηρεάζοντας την κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, στρατηγός Νταν Κέιν, τον προειδοποίησε ότι το Ιράν πιθανότατα θα απαντούσε κάνοντας επιθέσεις σε πλοία στα Στενά, κλείνοντάς τα. Ο Τραμπ απάντησε υπονοώντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα συνθηκολογούσε πριν προλάβει να κλείσουν τα Στενά ή ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να τα κρατήσουν ανοικτά, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Έκανε λάθος, όπως θα έπρεπε να ήταν προφανές. Η τιμή του πετρελαίου έχει έκτοτε αυξηθεί περισσότερο από 40%.

«Οι απαντήσεις του είχαν μια ατμόσφαιρα απελπισίας. Ήρε προσωρινά τις κυρώσεις πετρελαίου κατά της Ρωσίας, κάτι που αποτελεί δώρο σε έναν εχθρό. Το Σαββατοκύριακο, κατέφυγε σε εκκλήσεις προς τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα - συμμάχους που περιφρονούσε για χρόνια - ακόμη και την Κίνα να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να προστατεύσουν το στενό. Ο πόλεμος είναι αβέβαιος και παραμένει πιθανό οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα να αρχίσει να φαίνεται λιγότερο σοβαρό τις επόμενες εβδομάδες. Ίσως με κάποιο τρόπο να αναδυθεί μια ιρανική αντιπολίτευση και το σημερινό καθεστώς να καταρρεύσει τόσο γρήγορα όσο η κυβέρνηση Άσαντ στη Συρία στα τέλη του 2024. Ίσως οι ειδικές δυνάμεις να απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς απώλειες. Ίσως ο αμερικανικός στρατός, του οποίου η απόδοση εξακολουθεί να είναι ως επί το πλείστον εντυπωσιακή, να συνεργαστεί με συμμάχους για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Πράγματι, θα καλωσορίζαμε οποιοδήποτε από αυτά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι πρώτες εβδομάδες αυτού του πολέμου δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Αντίθετα, υποδηλώνουν ότι ο σχεδιασμός στο παρασκήνιο στον Λευκό Οίκο μπορεί να ήταν τόσο απερίσκεπτος όσο και η δημόσια συμπεριφορά του. Δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο, όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Δεν σχεδίασε εκ των προτέρων με συμμάχους στην Ευρώπη ή την Ανατολική Ασία. Προσέφερε στον αμερικανικό λαό μόνο επιφανειακές δικαιολογίες για τον πόλεμο» καταλήγει το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από New York Times