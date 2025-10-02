New York Times: Μηνύουν την εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι για νομικά έξοδα από την απορριφθείσα αγωγή δυσφήμισης

Οι New York Times μήνυσαν την εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι, για τα έξοδα που συνδέονται με την αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει εναντίον της εφημερίδας, η οποία και απορρίφθηκε.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε την Τρίτη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αυτή η τελευταία κίνηση έχει ως στόχο να «ανακτήσει τα κόστη, τα έξοδα και τις αμοιβές που ανέλαβαν οι NYT στην υπεράσπιση της αγωγής δυσφήμισης που κατέθεσαν η Wayfarer και τα συνδεδεμένα με τον Μπαλντόνι μέρη της εταιρείας Wayfarer Studios LLC, η οποία αναφέρεται ως μοναδικός εναγόμενος».

Αναλυτικότερα, οι New York Times ζητούν «αποζημιώσεις αποκατάστασης και ποινικές αποζημιώσεις εναντίον των εναγόντων που, όπως η Wayfarer, ξεκινούν ή συνεχίζουν αβάσιμες νομικές διεκδικήσεις με σκοπό "διακωμώδηση, εκφοβισμό, τιμωρία ή κακόβουλη παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του λόγου"», σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία επίσης αναφέρει ότι τα έξοδα ξεπερνούν τις 150.000 δολάρια.

Στον απόηχο των παραπάνω, ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, δήλωσε στο Deadline την Τετάρτη ότι: «νίκη, ήττα ή ισοπαλία, αρνούμαστε να υποκύψουμε σε ισχυρούς παράγοντες ακόμα και μπροστά σε φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες». Συνεχίζουμε να στεκόμαστε όρθιοι για έναν λόγο: την αναζήτηση της αλήθειας, απέναντι σε γίγαντες. Η απροθυμία μας να διαπραγματευτούμε τις αξίες μας, ανεξαρτήτως πιθανοτήτων ή αποτελέσματος, αντικατοπτρίζει μια απλή πεποίθηση ότι το να υπερασπίζεσαι την αλήθεια και το σωστό έχει σημασία. Αν οι τρέχοντες νόμοι προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα μέσα ενημέρωσης, ίσως πρέπει εμείς να πυροδοτήσουμε αυτή την αλλαγή», συμπλήρωσε.

Σε ένα σημαντικό πλήγμα για τον 41χρονο ηθοποιό, η αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, καθώς και η αγωγή του εναντίον των Times, απορρίφθηκαν όλες από τον δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν στις 9 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός συμφώνησε να αποσύρει δύο από τις κατηγορίες της εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι, σε μια κίνηση που η νομική της ομάδα περιέγραψε ως «ρουτίνα στη διαδικασία της δίκης» για «απλοποίηση και εστίαση» της υπόθεσης.

Η δίκη κατά την οποία και οι δύο αναμένεται να καταθέσουν, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.

Με πληροφορίες από PEOPLE