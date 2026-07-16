New York Times: Κατέθεσαν έφεση για τις κλητεύσεις δημοσιογράφων - Είχαν κάνει ρεπορτάζ για το Air Force One

Οι New York Times προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθούν οι ομοσπονδιακές κλητεύσεις που στάλθηκαν σε τρεις δημοσιογράφους τους.

Οι κλητεύσεις αφορούσαν το ρεπορτάζ της εφημερίδας για το νέο Air Force One, δωρεά στον Τραμπ από το Κατάρ. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του μέσου την Τετάρτη, η εφημερίδα κατέθεσε το σχετικό αίτημα προκειμένου οι τρεις δημοσιογράφοι να μη χρειαστεί να καταθέσουν στο ενώπιον σώματος ενόρκων.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, εξέδωσε τις κλητεύσεις την περασμένη Παρασκευή. Το ρεπορτάζ των New York Times αποκάλυπτε ότι το νέο Air Force One δεν διαθέτει ορισμένα από τα συστήματα ασφαλείας του παλαιότερου προεδρικού αεροσκάφους.

«Όπως εξηγούμε στην προσφυγή μας, οι κλητεύσεις αυτές εκδόθηκαν με δόλο, με σκοπό να τιμωρηθεί η εφημερίδα για την κάλυψη του θέματος», δήλωσε ο Ντέιβιντ ΜακΚρό, αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος των New York Times.

Πολλές οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τη κρατική εξουσία και ιδιωτικές αγωγές για να εκφοβίσει και να παρενοχλήσει τα μέσα ενημέρωσης.

«Στόχος να βρεθεί ποιος διέρρευσε τις πληροφορίες»

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, μιλώντας σε επιτροπή της Γερουσίας, υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο της έρευνας. Όπως υποστήριξε, ο στόχος των κλητεύσεων είναι να εντοπιστούν τα άτομα που διέρρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι κανονισμοί του υπουργείου Δικαιοσύνης θέτουν περιορισμούς στις κλητεύσεις δημοσιογράφων και απαιτούν έγκριση από ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας.

Συνήθως προσφυγές όπως αυτή του ΜακΚρο για ακύρωση των κλητεύσεων δεν δημοσιοποιούνται. Ωστόσο ο νομικός σύμβουλος των New York Times ζήτησε από το δικαστήριο να δώσει στη δημοσιότητα το έγγραφο, τονίζοντας ότι ο κόσμος «έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση».

«Προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των δημοσιογράφων μας να κάνουν ελεύθερα ρεπορτάζ για την κυβέρνηση και να προσφέρουν στους πολίτες τις ειδήσεις που τους αφορούν», κατέληξε ο ΜακΚρό.

Με πληροφορίες από Reuters