New York Times: Η σκοτεινή ιστορία πίσω από τον πατέρα του Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ δεν διστάζει να μοιράζεται δημόσια πολλές προσωπικές πτυχές της ζωής του. Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος δημοσιεύει καθημερινά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), έχει συνεργαστεί στη συγγραφή δύο βιογραφιών και εμφανίζεται τακτικά ως ομιλητής σε podcasts, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει, ωστόσο, μια πλευρά της ζωής του που παραμένει σχεδόν άγνωστη: η μακροχρόνια αποξένωσή του από τον πατέρα του, Έρολ Μασκ.

Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, καθοριστικός λόγος για αυτή τη ρήξη ήταν οι κατηγορίες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που βαραίνουν τον Έρολ Μασκ. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν επανειλημμένα εισβάλει στη ζωή του Έλον, καθώς συγγενείς του ζητούσαν βοήθεια για να προστατεύσουν τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας, οδηγώντας τον σε δύσκολες παρεμβάσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες στη Νότια Αφρική και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Καμία δεν οδήγησε σε δίωξη, ενώ ο Έρολ Μασκ – που δεν έχει καταδικαστεί ποτέ – αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, κάνοντας λόγο για «εξωφρενικά ψεύδη με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από τον Έλον».

Η υπόθεση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα επώδυνο, πολυγενεακό δράμα που εξακολουθεί να βαραίνει τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Οι συνέπειες κρατούν τον Μασκ δεμένο με τη Νότια Αφρική, όπου γεννήθηκε και ζει ο πατέρας του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δημιουργήσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία στις ΗΠΑ και για ένα διάστημα είχε βρεθεί σε θέση ανώτερου συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Έρολ Μασκ και η οικογένειά του

Ο Έρολ Γκράχαμ Μασκ, σήμερα 79 ετών, είναι Νοτιοαφρικανός μηχανικός που γνώρισε επιτυχία ως επιχειρηματίας στην Πρετόρια τις δεκαετίες του '70 και του '80, φτάνοντας μάλιστα να εκλεγεί στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Το 1970 παντρεύτηκε τη Μάγιε Χάλντεμαν (Maye Haldeman), μοντέλο και διαιτολόγο. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: τον Έλον (1971), τον Κίμπαλ (1972) και την Τόσκα (1974). Ο γάμος τους διαλύθηκε το 1979. Σε αυτοβιογραφία της το 2019, η Μάγιε Μασκ ανέφερε ότι ο Έρολ την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά κατά τη διάρκεια του γάμου τους, κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται.

H Μάγιε Χάλντεμαν / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο νεαρός Έλον είχε επίσης μια δύσκολη σχέση με τον πατέρα του. Αν και μετά το διαζύγιο των γονιών του επέλεξε να ζήσει μαζί του ως έφηβος, αργότερα χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «τραγικό λάθος». «Δεν ήξερα ακόμα πόσο απαίσιος ήταν», είπε χαρακτηριστικά. Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2017, δεν συγκράτησε τα δάκρυά του λέγοντας ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό που μπορεί να σκεφτεί κανείς». Στη βιογραφία που κυκλοφόρησε το 2023, γραμμένη από τον Γουόλτερ Άιζακσον, αποκάλυψε ότι πλέον δεν έχει καμία απολύτως επικοινωνία μαζί του.

Μετά το διαζύγιο με τη Μάγιε, ο Έρολ Μασκ παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, με τη Σου Γουίλσον (Sue Wilson), επίσης μοντέλο, όμως ο γάμος αυτός κράτησε λίγο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 γνώρισε τη Χάιντε-Μαρί Μπεζούιντενχοτ (Heide-Mari Bezuidenhout), περίπου 19 χρόνια νεότερή του. Η Χάιντε, που αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, είχε ήδη τρία μικρά παιδιά από τον πρώτο της σύζυγο, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο.

Ο Έρολ και η Χάιντε παντρεύτηκαν γύρω στο 1992 και λίγο αργότερα απέκτησαν μαζί μια κόρη. Η οικογένεια πλέον απαρτιζόταν από επτά παιδιά: τα τρία παιδιά της Χάιντε από τον πρώτο της γάμο (που ο Έρολ αντιμετώπιζε ως θετά δικά του), τη μικρή κόρη που απέκτησαν μαζί, καθώς και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Έρολ από τον πρώτο του γάμο με τη Μάγιε, τα οποία όμως εκείνη την εποχή ζούσαν ήδη με τη μητέρα τους στη Βόρεια Αμερική.

Η πρώτη καταγγελία (1993)

Τον Απρίλιο του 1993, ένα σοκαριστικό περιστατικό συγκλόνισε την οικογένεια Μασκ. Η θετή κόρη του Έρολ, το τετράχρονο κορίτσι από τον πρώτο γάμο της Χάιντε Μπεζούιντενχοτ, εκμυστηρεύτηκε σε θεία της ότι ο πατριός της την είχε αγγίξει ανάρμοστα.

Σύμφωνα με την τότε μαρτυρία του παιδιού, ο Έρολ την είχε πάρει μαζί του έξω από το σπίτι τους στην Πρετόρια, την είχε ανεβάσει πάνω σε μια σειρά από σκουπιδοτενεκέδες και προχώρησε σε ανάρμοστες θωπείες. Η θεία της μικρής, η Έλμι Σμιτ (αδελφή της Χάιντε), ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και η αστυνομία άνοιξε έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Προτού η υπόθεση πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η Χάιντε Μπεζούιντενχοτ απέσυρε την καταγγελία εναντίον του συζύγου της. Σύμφωνα με συγγενείς, αυτό έγινε στο πλαίσιο συμβιβασμού κατά τη διαδικασία του διαζυγίου τους. Η Χάιντε φέρεται να εξασφάλισε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο και μηνιαία διατροφή σε αντάλλαγμα για τη σιωπηρή διευθέτηση.

Ο Έρολ, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι δύο διαφορετικά δικαστήρια εξέτασαν τότε την υπόθεση και δεν βρήκαν τίποτα σε βάρος του. Υποστηρίζει επίσης ότι το δικαστήριο τού παραχώρησε την πλήρη κηδεμονία της κοινής τους κόρης, επιτρέποντας στη Χάιντε να την βλέπει μόνο παρουσία κοινωνικού λειτουργού, κάτι που επικαλείται ως απόδειξη πως οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες. (Τα επίσημα πρακτικά της υπόθεσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και οι ισχυρισμοί του Έρολ δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.)

Η Χάιντε Μπεζούιντενχοτ και ο Έρολ Μασκ / Φωτ: New York Times

Μετά το διαζύγιο, οι δρόμοι του Έρολ και της Χάιντε χώρισαν, αλλά μόνο προσωρινά, όπως αποδείχθηκε. Το 1996 εκείνη παντρεύτηκε και χώρισε έναν τρίτο σύζυγο, προτού καταρρεύσει ψυχολογικά και νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική με βαριά κατάθλιψη. Τα τρία παιδιά της από τον πρώτο γάμο, συμπεριλαμβανομένης της 4χρονης που είχε κάνει την καταγγελία, στάλθηκαν προσωρινά σε ίδρυμα παιδικής πρόνοιας.

Γύρω στο 1999 η Χάιντε και ο Έρολ συμφιλιώθηκαν και ξαναπαντρεύτηκαν. Ο Έρολ κράτησε την επιμέλεια της κοινής τους κόρης, ενώ τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της Χάιντε βγήκαν από το ίδρυμα και επέστρεψαν στην οικογενειακή εστία το 2000. Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε μία ακόμη κόρη, το δεύτερο κοινό τους παιδί.

Το περιστατικό στο Λος Άντζελες (2002)

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Έλον Μασκ είχε ήδη εξελιχθεί σε πετυχημένο επιχειρηματία της Silicon Valley.Μετά την πώληση της εταιρείας του (μιας fintech startup που αργότερα εξελίχθηκε στην PayPal) είχε γίνει πολυεκατομμυριούχος και ζούσε στην Καλιφόρνια, όπου το 2002 ίδρυσε τη SpaceX.Εκείνη τη χρονιά κάλεσε τον πατέρα του, τη Χάιντε και τα παιδιά τους να τον επισκεφθούν στις ΗΠΑ. Για να τους εξασφαλίσει διαμονή κοντά του, αγόρασε ένα σπίτι αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαλιμπού.

Δεν άργησε όμως να συμβεί ένα ανησυχητικό περιστατικό. Ένα απόγευμα, ενώ η οικογένεια ετοιμαζόταν να πάει στον κινηματογράφο, η 14χρονη πλέον θετή κόρη — το ίδιο κορίτσι που το 1993 είχε κάνει την πρώτη καταγγελία — επέστρεψε στο υπνοδωμάτιό της για να πάρει μια ζακέτα. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, βρήκε τον Έρολ Μασκ να μυρίζει το εσώρουχό της.

Η οικογένεια αντέδρασε άμεσα. Κάλεσαν την αστυνομία του Λος Άντζελες και υπέβαλαν αναφορά. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα, ενώ εκδόθηκε διαταγή περιοριστικών μέτρων που απαγόρευε στον Έρολ να πλησιάζει τα παιδιά. Την ίδια περίοδο, η Χάιντε υπέβαλε αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» και ζητώντας την πλήρη επιμέλεια των παιδιών. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε και το 2009 η αίτηση απορρίφθηκε λόγω αδράνειας, καθώς η οικογένεια είχε ήδη επιστρέψει στη Νότια Αφρική.

Το περιστατικό του 2002 στάθηκε καθοριστικό. Ο Έλον αποφάσισε να απομακρύνει τον πατέρα του: αρχικά τού παραχώρησε ένα μικρό σκάφος για να μείνει μακριά από την οικογενειακή κατοικία στο Μαλιμπού και λίγο αργότερα τον προέτρεψε να επιστρέψει στη Νότια Αφρική. (Ο Έρολ ισχυρίζεται πως έφυγε με δική του πρωτοβουλία.) Από εκείνη την περίοδο ξεκινά ουσιαστικά η οριστική ρήξη στη σχέση πατέρα και γιου. Ο Έλον, έξαλλος με τη συμπεριφορά του πατέρα του, παραδέχτηκε αργότερα πως ο Έρολ υπήρξε «ενοχλητικά διαχυτικός» με τη θετή του κόρη, γεγονός που τον έκανε να χάσει κάθε εμπιστοσύνη του. Μάλιστα, εξέτασε το ενδεχόμενο να ζητήσει ο ίδιος νομική επιμέλεια των ετεροθαλών αδελφών του ώστε να τα προστατεύσει.

Με τον Έρολ πίσω στη Νότια Αφρική, οι ισορροπίες άλλαξαν. Ο άλλοτε εύπορος μηχανικός είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και βασιζόταν πλέον στα χρήματα των γιων του. Σε email που έστειλε τότε στον Έλον παραπονιόταν ότι «τώρα εξαρτώμαι αποκλειστικά από την κάρτα σου εδώ». Ο αδελφός του Έλον, Κίμπαλ, που ήταν κοινοποιημένος στην αλληλογραφία, απάντησε οργισμένα: «Οικονομικά, αυτό ήταν φρικτό – αλλά πολύ πιο επώδυνο για τον Έλον παρά για εσένα. Το πιο τρομακτικό που έμαθα είναι πως τα παιδιά προτιμούσαν να ζουν στο ίδρυμα παρά με εσένα ή τη Χάιντε».

Φωτ: New York Times

«Μια πολύ δύσκολη κατάσταση»: 2003–2011

Το 2003 η Χάιντε Μπεζούιντενχοτ και τέσσερα από τα παιδιά της επέστρεψαν στη Νότια Αφρική, που θεωρούσαν πατρίδα τους. Δύο χρόνια αργότερα χώρισε ξανά από τον Έρολ. Το 2006, ο μικρότερος γιος της, μόλις 16 ετών, σκοτώθηκε σε τροχαίο κοντά στο Μάλμεσμπερι. Γύρω στο 2007, σε επιστολή προς τον Έλον, του έγραφε ότι βρισκόταν «σε πολύ κακή κατάσταση» και ζούσε σε σπίτι χωρίς μπάνιο ή κουζίνα. Ο Έλον ανέλαβε τα έξοδα για επισκευές και περίφραξη, ενώ πλήρωσε δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου για τις δύο ετεροθαλείς αδελφές του.

Την ίδια περίοδο η πρώην θετή κόρη βυθιζόταν στα ναρκωτικά, όπως είπε, λόγω της θλίψης για τον θάνατο του αδελφού της. Βρέθηκε επανειλημμένα στη φυλακή για κλοπές κοσμημάτων από τον Έρολ και τη Χάιντε, ώστε να χρηματοδοτήσει τη χρήση. Το 2009, η Χάιντε ξανασυνδέθηκε με τον Έρολ, φέρνοντας ξανά τα παιδιά της στην τροχιά του.

Μια νύχτα, όταν η πρώην θετή κόρη, τότε 21 ετών, επέστρεψε από το πανεπιστήμιο στο σπίτι, κατέθεσε ότι ο Έρολ τη φίλησε βίαια και έβαλε τη γλώσσα του στο στόμα της. Κατέθεσε αίτηση για προσωρινή διαταγή προστασίας (interim protection order) στο δικαστήριο του Στέλενμπος, η οποία έγινε δεκτή. Στην αίτηση κατηγόρησε επίσης τον Έρολ ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τα δύο μικρότερα κορίτσια του, που είχε αποκτήσει με τη Χάιντε, καθώς και τον θετό του γιο, χρόνια πριν τον θάνατό του. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε επιστολή που είχε στείλει η Χάιντε γύρω στο 2007 στον Έλον, αναφερόταν επίσης σε καταγγελία μίας από τις κόρες της κατά του πατέρα τους. Αντίστοιχα, συγγενικό πρόσωπο που έγραψε στον Έλον περίπου το 2010 επιβεβαίωνε τις ίδιες κατηγορίες.

Ο Έρολ απάντησε ότι οι κατηγορίες για τον θετό του γιο ήταν «ανοησίες» και για τις κόρες του «παράλογες». Ισχυρίστηκε, αντίθετα, ότι η πρώην θετή κόρη ήταν εκείνη που «του όρμησε» σ’ έναν ξενώνα του σπιτιού ενώ κοιμόταν και ότι εκείνη «τον φίλησε ανάρμοστα».

Η νεαρή εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στα ναρκωτικά. Όπως είπε στους New York Times, το τραύμα από την παιδική της ηλικία την οδήγησε στη χρήση.

Το 2011 η αδελφή της Χάιντε, Έλμι Σμιτ, έγραψε στον Έλον ζητώντας βοήθεια. Η βοηθός του απάντησε πως «είναι αυτονόητο ότι βρίσκεστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί». Χαρακτήρισε την κατάσταση της πρώην θετής κόρης «απελπιστική» και διαβεβαίωσε ότι ο Έλον θα πλήρωνε για να μπει σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Εκείνη εισήχθη σε κλινική για μία-δύο εβδομάδες, αλλά σύντομα βρέθηκε ξανά στο περιθώριο και για ένα διάστημα έζησε άστεγη.

Η σοκαριστική σχέση πατριού–θετής κόρης

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ήρθε στο φως μια απροσδόκητη και σοκαριστική εξέλιξη. Η πρώην θετή κόρη, περίπου 30 ετών τότε, ήρθε ξανά σε επαφή με τον Έρολ Μασκ, αναζητώντας, σύμφωνα με συγγενείς, οικονομική υποστήριξη. Ο ίδιος ο Έρολ παραδέχθηκε αργότερα ότι οι δυο τους ανέπτυξαν ερωτική σχέση. Σε συνέντευξή του το 2018 στη Sunday Times αποκάλυψε ότι απέκτησε παιδί μαζί της, λέγοντας πως «ήμασταν δύο μοναχικοί, χαμένοι άνθρωποι… μπορείς να το πεις θέλημα Θεού ή της φύσης» που κατέληξαν μαζί.

Η γυναίκα, σε ευάλωτη ακόμη κατάσταση, έμεινε έγκυος και γέννησε το παιδί του το 2017. Η αποκάλυψη της αδιανόητης σχέσης πατριού–θετής κόρης προκάλεσε σάλο στην οικογένεια και σφοδρή κριτική από την κοινή γνώμη.

Ο Έρολ ισχυρίζεται ότι απέκτησε συνολικά δύο παιδιά από αυτή τη σχέση, ένα το 2017 και ένα το 2019. Σε επικοινωνία του με τους New York Times, όταν ρωτήθηκε, αρνήθηκε να διευκρινίσει «πόσα» παιδιά έχει μαζί της, λέγοντας ότι «δεν είναι δουλειά σας». Η ίδια, αντίθετα, είπε στους Times ότι έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Έρολ. Όπως σημειώνουν άνθρωποι που τη γνωρίζουν, η μητρότητα στάθηκε σημείο καμπής που τη βοήθησε να ξεφύγει από τον εθισμό. Η ίδια δηλώνει ότι παραμένει «καθαρή» τα τελευταία χρόνια και ότι η ζωή της βελτιώθηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Εσωτερικές συγκρούσεις και δημόσιες αποκαλύψεις

Παρά την ταραγμένη ιστορία, ο Έρολ συνέχισε να παρουσιάζει δημοσίως μια ωραιοποιημένη εικόνα της ζωής του. Τον Φεβρουάριο του 2023 εμφανίστηκε σε ένα δημοφιλές νοτιοαφρικανικό podcast, το Wide Awake, όπου μίλησε για το παρελθόν του χωρίς καμία αναφορά στις οικογενειακές συγκρούσεις ή τις κατηγορίες σε βάρος του. Η παράλειψη αυτή εξόργισε συγγενείς.

Η Έλμι Σμιτ, αδελφή της τρίτης συζύγου του, αποφάσισε να παρέμβει. Τον Ιούνιο του 2023 εμφανίστηκε στο ίδιο podcast (ανώνυμα) και αποκάλυψε δημόσια κάποιες από τις σοκαριστικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του περιστατικού του 1993 με το τετράχρονο κορίτσι.

Την ίδια περίοδο, η 37χρονη πλέον πρώην θετή κόρη μίλησε και η ίδια δημόσια για πρώτη φορά. Σε συνέντευξή της στους New York Times απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις κατηγορίες περί κακοποίησης, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ίδια και τα παιδιά της δεν ζουν μαζί με τον Έρολ. «Τα παιδιά μου είναι ασφαλή και φροντισμένα», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι ο κύριος οικονομικός της υποστηρικτής είναι ο Έλον Μασκ, ο ετεροθαλής αδελφός της, ο οποίος της στέλνει χρήματα κάθε μήνα και της έχει αγοράσει αυτοκίνητο για να διευκολύνει την καθημερινότητά της. «Ο Έλον ήταν πάντα εκεί για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κίμπαλ Μασκ / Φωτ: New York Times

Πρόσφατες εξελίξεις και η αντίδραση του Έλον Μασκ

Παρά τις προσπάθειες πολλών να κλείσει αυτός ο κύκλος οικογενειακού εφιάλτη, μια νέα ανησυχητική κατηγορία ήρθε στην επιφάνεια το 2022. Ο τότε περίπου πεντάχρονος γιος που είχε αποκτήσει ο Έρολ Μασκ από τη σχέση του με την πρώην θετή του κόρη φέρεται να είπε σε συγγενείς ότι ο πατέρας του «του έπιασε τα οπίσθια». «Φώναζε: “Όχι, μπαμπά!”» ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια συγγενής, περιγράφοντας το περιστατικό. Μια κοινωνική λειτουργός προσπάθησε να συναντήσει τα μέλη της οικογένειας για να συζητήσουν τι συνέβη, αλλά συνάντησε άρνηση και κλειστές πόρτες. Φοβούμενη για την ασφάλεια του παιδιού, ειδοποίησε η ίδια την αστυνομία.

Οι αρχές στη Νότια Αφρική ξεκίνησαν έρευνα. Συγγενείς μάλιστα διέθεσαν και τον αριθμό φακέλου της υπόθεσης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι διεξήχθη έρευνα για καταγγελία παιδικής κακοποίησης χωρίς να κατονομάσει τους εμπλεκόμενους. Οι εισαγγελικές αρχές έκριναν πως δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αποφάσισαν να μην απαγγείλουν κατηγορίες. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ο Έρολ Μασκ απορρίπτει ως ψευδή και αυτή την κατηγορία, όπως και όλες τις προηγούμενες. «Δεν παρουσιάστηκε κανένα στοιχείο, γιατί αυτά είναι ανοησίες», ανέφερε σε email του προς τους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Το 2023 ο Έλον Μασκ άρχισε να στέλνει σε τακτική βάση ένα σημαντικό χρηματικό ποσό κάθε μήνα στην ετεροθαλή αδελφή του, την πρώην θετή του αδελφή, για τη στήριξη της ίδιας και των παιδιών της. Σύμφωνα με συγγενείς, πρόκειται για περίπου 30.000 νοτιοαφρικανικά ραντ μηνιαίως, δηλαδή περίπου 1.700 δολάρια. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ακόμη μία προσπάθεια του Έλον να διασφαλίσει ότι οι ευάλωτοι συγγενείς του δεν θα χρειαστεί να στραφούν στον πατέρα του.

Μολονότι σπάνια μιλά δημοσίως για τον Έρολ, τον Νοέμβριο του 2023 έκανε μια εξαίρεση. Απαντώντας σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ για την οικονομική του κατάσταση, αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο αδελφός του, Κίμπαλ, είχαν θέσει έναν βασικό όρο όταν αποφάσισαν να στηρίξουν οικονομικά τον πατέρα τους: να μην εμπλακεί σε κακή διαγωγή. «Εκείνος παρ’ όλα αυτά το έκανε», έγραψε λιτά ο Έλον, υπονοώντας ότι ο πατέρας του αθέτησε τους όρους.

Παρά τα όσα έχουν συμβεί, ο Έρολ Μασκ συνεχίζει να παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της σχέσης του με τον γιο του. Σε επικοινωνία του με τους New York Times ισχυρίστηκε ότι εκείνος και ο Έλον «είναι πολύ κοντά» και ότι έχουν μια καλή σχέση. Ο ισχυρισμός αυτός διαψεύδεται από τα ίδια τα λόγια του Έλον. Ο 79χρονος πατριάρχης έχει επίσης απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης με απόπειρες να εκμεταλλευτεί το διάσημο επίθετό του. Έχει συσχετιστεί με την προώθηση ενός σατιρικού κρυπτονομίσματος με το όνομα MuskIt και με σχέδια για την ανέγερση ενός «Πύργου Μασκ» στο Ντουμπάι, αν και αργότερα δήλωσε ότι «δεν σχετίζεται» με αυτά τα εγχειρήματα.

Παρά την γεωγραφική και συναισθηματική απόσταση που πλέον χωρίζει πατέρα και γιο, οι νοσηρές αυτές οικογενειακές ιστορίες εξακολουθούν να ρίχνουν βαριά σκιά πάνω από τον Έλον Μασκ. Το τραύμα που έχει αφήσει ο πατέρας του παραμένει ανοιχτό και φαίνεται να στοιχειώνει τόσο την προσωπική ζωή του διάσημου επιχειρηματία όσο και την εικόνα της τεχνολογικής αυτοκρατορίας που έχει δημιουργήσει.

Με πληροφορίες από New York Times



