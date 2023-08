New York Times: Η Ρωσία μεταφέρει τον πόλεμο πληροφοριών στα βιντεοπαιχνίδια

Τα βιντεοπαιχνίδια και τις σχετικές πλατφόρμες των video gamers χρησιμοποιεί η Ρωσία για να διεισδύσει σε νέο κοινό προκειμένου να προωθήσει την προπαγάνδα της.

Σύμφωνα με τους New York Times οι ερευνητές έχουν εντοπίσει περισσότερα από δώδεκα παραδείγματα προώθησης ρωσικών μηνυμάτων στα βιντεοπαιχνίδια Minecraft, Roblox, World of Tanks και World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare και War Thunder.

Για παράδειγμα στο Minecraft, αναπαράχθηκε η μάχη για το Σόλενταρ, μια πόλη στην Ουκρανία που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις τον Ιανουάριο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο του παιχνιδιού στο πιο δημοφιλές δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης της χώρας τους, το VKontakte.

Στο World of Tanks, αναπαράχθηκε η παρέλαση της Νίκης του 1945, ενώ στο Roblox «δυνάμεις του MVD (ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων)» με την μορφή Lego παρέλασαν την Ημέρα της Ρωσίας, σημειώνει η εφημερίδα.

Βιντεοπαιχνίδια και διαδικτυακές πλατφόρμες για τη ρωσική προπαγάνδα

Η Ρωσία, λοιπόν, φέρεται να μεταφέρει τον πόλεμο πληροφοριών της Ουκρανίας στα βιντεοπαιχνίδια, καθώς το Κρεμλίνο προσπαθεί να κερδίσει νέα ακροατήρια.

Αυτά τα παιχνίδια και οι παρακείμενοι ιστότοποι συζητήσεων όπως το Discord και το Steam μετατρέπονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες για τη ρωσική προπαγάνδα, διακινώντας σε κυρίως νεαρά ακροατήρια έναν χείμαρρο προπαγάνδας που το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε για να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, γράφουν οι New York Times.

Συμπληρώνουν δε πως σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, παίκτες έχουν υιοθετήσει το γράμμα Ζ, σύμβολο των ρωσικών στρατευμάτων που εισέβαλαν πέρυσι στην Ουκρανία, έχουν αναγνωρίσει νομικά ψευδείς ρωσικές εδαφικές διεκδικήσεις στην Κριμαία και σε άλλα μέρη και απηχούν τις προσπάθειες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να δυσφημίσει τους Ουκρανούς ως ναζί και να κατηγορήσει τη Δύση για τη σύγκρουση.

Το δημοσίευμα μάλιστα φέρνει ένα παράδειγμα από το Minecraft, όπου κυκλοφορεί ένα βίντεο με οδηγίες για το πώς να κατασκευάσει κανείς ένα κοντάρι με τη ρωσική σημαία. Έδειχνε μια ρωσική σημαία πάνω από ένα αστικό τοπίο με την ένδειξη Λουγκάνσκ, μια από τις ουκρανικές επαρχίες που η Ρωσία έχει προσαρτήσει. «Ο κόσμος των παιχνιδιών είναι πραγματικά μια πλατφόρμα που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, να προσεγγίσει ένα κοινό, ειδικά τα νεά ακροατήρια», δήλωσε η Τάνια Μπέκερ, ερευνήτρια στην ActiveFence, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας που εντόπισε αρκετά παραδείγματα ρωσικής προπαγάνδας στο Minecraft για τους New York Times.

Ρωσική προπαγάνδα στα βιντεοπαιχνίδια: Υποβαθμίζει την απειλή η Microsoft

Ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι οι ομάδες ασφαλείας της εταιρείας είχαν εντοπίσει πρόσφατες ρωσικές προσπάθειες «βασικά να διεισδύσουν σε ορισμένες από αυτές τις κοινότητες παιχνιδιών», αναφέροντας παραδείγματα στο Minecraft και σε ομάδες συζητήσεων στο Discord. Είπε ακόμη ότι η Microsoft είχε ενημερώσει σχετικά κυβερνήσεις, τις οποίες δεν κατονόμασε, αλλά υποβάθμισε τη σημασία τους. «Στην πραγματικότητα, δεν είναι το νούμερο 1 πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε», δήλωσε ο Σμιθ σε οικονομικό συνέδριο στην Ουάσιγκτον που διοργάνωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Semafor.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάλυσης απειλών της Microsoft, Κλιντ Γουότς, δήλωσε σε ερευνητές της Σχολής Επιχειρήσεων Στερν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ότι η ρωσική παραστρατιωτική ομάδα της Βάγκνερ προώθησε «κακόβουλες αναφορές» στο Discord και το Steam για να υποστηρίξει τις απόψεις του Κρεμλίνου. Μπορεί επίσης να προσπάθησε να ενθαρρύνει την κατάταξη στο στρατό όταν οι ρωσικές απώλειες σε μάχες είχαν τεράστιο φόρο αίματος. «Η προπαγάνδα επιδιώκει κυρίως να κάνει τη Βάγκνερ και τον ρωσικό στρατό να φαίνονται κουλ και απειλητικοί», είπε ο Γουότς στους ερευνητές, οι οποίοι εξέταζαν τον εξτρεμισμό στα βιντεοπαιχνίδια.

Η Microsoft αρνήθηκε να διευκρινίσει τα σχόλια των στελεχών της ή να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα ρωσικά παραδείγματα, εκτός από το να αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η εταιρεία εξετάζει το περιεχόμενο που παραβιάζει τα κοινοτικά της πρότυπα.

Κυβερνητική εμπλοκή

Αυτό που ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη σημασία στο δημοσίευμα των New York Times είναι πως αν και κάποιο από το υλικό της προπαγάνδας αντανακλά τις απόψεις των απλών Ρώσων, άλλα παραδείγματα υποδηλώνουν κυβερνητική εμπλοκή. Η εμβέλεια του Κρεμλίνου στα βιντεοπαιχνίδια δείχνει πόσο επίμονα η κυβέρνηση Πούτιν προσπαθεί να ενισχύσει τους πολιτικούς της στόχους χρησιμοποιώντας τα δυτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταναλωτικά προϊόντα παρά τη διπλωματική και οικονομική απομόνωση.