New York Times: Γιατί η Ρωσία δύσκολα θα αποδεχθεί το νέο σχέδιο ειρήνης Ουκρανίας–ΗΠΑ

Η Ρωσία εμφανίζεται απρόθυμη να αποδεχθεί το νέο σχέδιο ειρήνης που επεξεργάστηκαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς το Κρεμλίνο εκτιμά ότι διατηρεί περιθώριο να βελτιώσει τη θέση του στο πεδίο και δεν θέλει να δείξει ότι υποχωρεί από βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι New York Times σημειώνουν ότι το νέο πλαίσιο 20 σημείων, το οποίο παρουσίασε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «συμβιβασμό», διαφοροποιείται από μια προηγούμενη εκδοχή του Οκτωβρίου που, όπως είχε περιγραφεί τότε, θα οδηγούσε το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις και σε αποκλεισμό της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Η ρωσική ηγεσία, ωστόσο, δυσκολεύεται να αποδεχθεί όρους που δεν εξασφαλίζουν σαφές αποτέλεσμα για το εδαφικό, τη στιγμή που έχει επενδύσει πολιτικά στον πόλεμο και χρειάζεται να παρουσιάσει στο εσωτερικό μια συμφωνία ως νίκη ή τουλάχιστον ως χειροπιαστό κέρδος.

Κεντρικό σημείο για τη Ρωσία παραμένει η απαίτηση να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τα εδάφη των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που δεν ελέγχει ακόμη η Μόσχα, καθώς και να αποκλειστεί οριστικά η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, το ουκρανικό σχέδιο ζητεί αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων από σειρά περιοχών και προβλέπει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονέτσκ μόνο εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ρωσική υποχώρηση. Ρώσοι σχολιαστές εκτιμούν ότι, υπό αυτούς τους όρους, δεν ανοίγει ουσιαστικό παράθυρο συμβιβασμού ως προς τα εδάφη.

Γιατί η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο

Κατά τους Times, παρά το κόστος της εισβολής, η ρωσική ηγεσία δεν δείχνει να πιέζεται σε βαθμό που να αλλάξει πορεία. Η οικονομία αντιμετωπίζει υψηλά επιτόκια και επιβράδυνση, αλλά, όπως υποστηρίζουν αναλυτές, απέχει ακόμη από κρίση που θα ανάγκαζε το Κρεμλίνο σε αναδίπλωση. Ταυτόχρονα, η συνεχής ροή νέων συμβολαίων προς τον στρατό επιτρέπει στη Μόσχα να διατηρεί τον πόλεμο, παρά τις απώλειες.

Η συνέχιση των συνομιλιών δεν σημαίνει, πάντως, ότι η Ρωσία πλησιάζει σε συμφωνία. Η Μόσχα έχει λόγους να κρατά ανοικτό δίαυλο με την Ουάσινγκτον και να αποφεύγει την εικόνα της πλήρους αδιαλλαξίας, επιδιώκοντας παράλληλα να κερδίσει χρόνο απέναντι στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών κυρώσεων. Οι συζητήσεις λειτουργούν επίσης ως πεδίο τριβών ανάμεσα στο Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες, καθώς οι όροι εξετάζονται και αναθεωρούνται μέσα από μακρές διαβουλεύσεις.

Στο δημόσιο επίπεδο, η ρωσική γραμμή παραμένει σταθερή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι οι βασικοί όροι της Μόσχας δεν αλλάζουν, αφήνοντας μόνο περιορισμένο περιθώριο για προσαρμογές που θα μπορούσαν να αφορούν ανταλλάγματα σε άλλα μέτωπα. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις επιχειρήσεις έως ότου επιτύχει τους στόχους της στο Ντονέτσκ.

Στόχος η πλήρης κατάληψη του Ντόνετσκ για τη Ρωσία

Ρώσοι αναλυτές επισημαίνουν ακόμη ότι η πρόταση δεν δίνει απαντήσεις σε ζητήματα που η Μόσχα θεωρεί κρίσιμα, από τον έλεγχο εδαφών έως τη διαχείριση υποδομών στις κατεχόμενες περιοχές, κάτι που δυσχεραίνει την αποδοχή της ακόμη και ως βάσης συζήτησης. Η εικόνα στο πεδίο ενισχύει αυτόν τον υπολογισμό. Η Ρωσία ελέγχει μεγάλο μέρος του Ντονέτσκ και, με τον σημερινό ρυθμό, η πλήρης κατάληψη θα απαιτούσε χρόνο, όμως η σταδιακή προέλαση τροφοδοτεί την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει λόγος να «κλειδώσει» τώρα μια συμφωνία χωρίς σαφές αντάλλαγμα.

Στο παρασκήνιο, οι επαφές συνεχίζονται. Η ρωσική προεδρία ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για τις νέες προτάσεις και ότι η Μόσχα διαμορφώνει τη θέση της, υπογραμμίζοντας πως η αμερικανική πλευρά γνωρίζει τις βασικές ρωσικές απαιτήσεις. Από το ρωσικό ΥΠΕΞ, εκπρόσωπος έκανε λόγο για «αργή αλλά σταθερή πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Από το Κίεβο, η γραμμή είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και μέσα στις ημέρες των εορτών. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε επαφές με Αμερικανούς συνομιλητές για «ουσιαστικές λεπτομέρειες» της διαδικασίας και ότι αναμένονται νέοι γύροι. Αναλυτές εκτιμούν ότι η διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από τους όρους ειρήνης θα παραταθεί, με τη Μόσχα να αντιμετωπίζει τις διαπραγματεύσεις κυρίως ως εργαλείο τακτικής και όχι ως δρόμο προς άμεση συμφωνία.

