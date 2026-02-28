Νετανιάχου: «Υπάρχουν ενδείξεις πως ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «δεν είναι πλέον εν ζωή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν το συγκρότημα κατοικιών του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και υποστήριξε πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι «αυτός ο τύραννος δεν είναι πια μαζί μας».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες τόσο ο ανώτατος ηγέτης όσο και ο πρόεδρος του Ιράν είναι «σώοι και αβλαβείς».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι στοχοποιήθηκαν ανώτατα στελέχη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος καθώς και υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει «χιλιάδες στόχους» του «τρομοκρατικού καθεστώτος» στο Ιράν.

Απευθυνόμενος στους «γενναίους» Ιρανούς πολίτες, είπε ότι τα πλήγματα θα τους βοηθήσουν να «απελευθερωθούν από την τυραννία» και υποστήριξε πως έχουν «μια ευκαιρία που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά» για να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς.

Τους κάλεσε να «βγουν μαζικά στους δρόμους» και να «ολοκληρώσουν το έργο», λέγοντας ότι είναι «η ώρα να ενωθούν για μια ιστορική αποστολή» και να ρίξουν οριστικά το καθεστώς.

Με πληροφορίες από Guardian