Νετανιάχου: Θα συναντηθώ με τον Τραμπ τον Δεκέμβριο - Νέες δηλώσεις για πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι αναμένεται να συναντηθεί σύντομα με τον Ντόναλντ Τραμπ και μεταξύ άλλων, επανήλθε στις συζητήσεις για πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διέταξε την εκκένωση 14 outposts στη Δυτική Όχθη, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως «κέντρα εβραϊκού εξτρεμισμού και εθνικιστικών εγκλημάτων». Στη Δυτική Όχθη υπάρχουν πολλoί μικροί καταυλισμοί -τα λεγόμενα «outposts»- που έχουν δημιουργηθεί από εβραίους εποίκους χωρίς έγκριση από το κράτος. Αυτά θεωρούνται παράνομα και βάσει του ισραηλινού νόμου, και βάσει διεθνούς δικαίου.

Προειδοποίηση Μερτς

Το Σάββατο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Όπως είπε «Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτό το δρόμο προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση».

«Επομένως, δεν πρέπει να γίνουν βήματα προσάρτησης στη Δυτική Όχθη», συνέχισε στις δηλώσεις του ο Μερτς, στην ιορδανική λιμενική πόλη Άκαμπα, όπου συναντήθηκε με τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντουλάχ Β'.

Νετανιάχου: Ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ εντός του Δεκεμβρίου.



Οι δυο τους θα επικεντρωθούν σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.



Ο διεθνής Τύπος, υπενθυμίζει ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει αίτηση χάριτος στην υπόθεση που διώκεται για διαφθορά ενώ έχει απευθυνθεί για στήριξη και στον Τραμπ.



Το αίτημά του υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Αμερικανός.

