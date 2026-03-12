Νετανιάχου: «Συντρίβουμε το καθεστώς τρόμου στο Ιράν, χτυπάμε και νικάμε τη Χεζμπολάχ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε την πρώτη συνέντευξη Τύπου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, πριν από 13 ημέρες.

Την ώρα που οι νέες επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό βρίσκονται σε εξέλιξη, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «συντρίβει» το ιρανικό καθεστώς καθώς και τη Χεζμπολάχ, ενώ έκανε μια αναφορά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Συντρίβουμε το καθεστώς τρόμου στο Ιράν. Χτυπάμε και νικάμε τους εκπροσώπους του – τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο», δηλώνει στους ισραηλινούς δημοσιογράφους σε συνέντευξη μέσω Zoom.

«Η Χεζμπολάχ νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της», προειδοποιεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Μέσα από μια άνευ προηγουμένου ένωση δυνάμεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα – επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Νετανιάχου: Αποκάλεσε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης»

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο ίδιος ανέφερε, πως το Ιράν έχει υποστεί πλήγματα στην ελίτ των δυνάμεών του, τόσο αναφορικά με τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και με την Μπασίτζ. Αναφέρθηκε ακόμη, και στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που την Πέμπτη 12 Μαρτίου απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό μετά τον διορισμό του, ο Νετανιάχου σχολίασε, πως «δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», ενώ τον αποκάλεσε «μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης».

«Εξοντώσαμε τον παλιό τύραννο, και ο νέος τύραννος, η μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια», είπε επίσης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Στόχος μας είναι να εμποδίσουμε το Ιράν να μεταφέρει τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά του προγράμματα στο υπόγειο», πρόσθεσε, ενώ τέλος, υποστήριξε πως οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει κορυφαίους Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες.

Νέες επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ξεκίνησε μια νέα σειρά «εκτεταμένων» αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, τα χτυπήματα στον Λίβανο συνεχίζονται. Νωρίτερα, σημειώθηκαν πολλά ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι επιθέσεις έπληξαν σημεία κοντά στην έδρα της κυβέρνησης και πολλών επιχειρήσεων.

Οι IDF ανακοίνωσαν, ότι ο στρατός «εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» αφού προηγουμένως προειδοποίησε τους κατοίκους να φύγουν από το κέντρο της πρωτεύουσας. Το Ισραήλ υποστηρίζει, η σιιτική οργάνωση «έκρυβε εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τη δράση της» κάτω από κτίριο που επλήγη.

Από την άλλη πλευρά, το βράδυ της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε ίσως η μαζικότερη συντονισμένη επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης και της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ.





Με πληροφορίες από Times of Israel



