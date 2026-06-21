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Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός θα μείνει στον Λίβανο «για όσο χρειαστεί» - Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως όσο βρίσκεται στην εξουσία δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

The LiFO team
The LiFO team
Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός θα μείνει στον Λίβανο «για όσο χρειαστεί» - Η απάντηση της Χεζμπολάχ Facebook Twitter
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Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στον νότιο Λίβανο για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των διπλωματικών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου για όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βόρειου (Ισραήλ) τους οποίους νοιαζόμαστε, καθώς και όλους τους πολίτες του κράτους» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε τελετή στη μνήμη του αδελφού του, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη το 1976.

Πρόσθεσε ότι «όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Στις δηλώσεις Νετανιάχου απάντησε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να διατηρήσει επ' αόριστον την παρουσία του στον Λίβανο και ότι η οργάνωση θα αντιδράσει σε κάθε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης χαρακτήρισε «αδύνατη» τη διατήρηση ισραηλινών στρατευμάτων σε λιβανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο του λιβανέζικου στρατού, λέγοντας ότι πρόκειται για τη μοναδική δύναμη που μπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα και να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία.

«Έχουμε έναν λιβανέζικο στρατό που είναι ο μόνος ικανός να αναπτυχθεί και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του Λιβάνου, και με αυτόν συνεργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ελευθερία να επιχειρούν κατά απειλών στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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