Νετανιάχου κατά Ερντογάν: «Ο αντισημίτης δικτάτορας... είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στις επικρίσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε καταδικάσει την ισραηλινή «επιθετικότητα» στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας τον ότι είναι ένας «αντισημίτης δικτάτορας» που δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να επικρίνει το Ισραήλ.

«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση στα εβραϊκά.

«Το Ισραήλ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

The antisemitic dictator Erdoğan – who is committing genocide against the Kurds, supports the Hamas terrorist organization, oppresses his own people and imprisons political rivals – is the last person who can lecture the State of Israel on morality.



The State of Israel and the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 10, 2026

Ορισμένες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τουρκία για καταστολή πολιτικών αντιπάλων. Η Άγκυρα έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον κουρδικών οργανώσεων στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ, αν και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας.

Το Ισραήλ κατηγορεί συχνά τον Τούρκο πρόεδρο ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, πολλοί ηγέτες της οποίας φιλοξενούνται στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει τα μέλη της οργάνωσης ως «αγωνιστές της ελευθερίας», ενώ παράλληλα έχει καταδικάσει το Ισραήλ, συγκρίνοντάς το ακόμη και με τη ναζιστική Γερμανία και παρομοιάζοντας τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή «επιθετικότητα» αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει.

Με πληροφορίες από Times of Israel