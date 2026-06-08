Νετανιάχου: Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν «προς το παρόν» - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο

Το Ισραήλ δεν σχεδιάζει προς το παρόν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χώρα του θα απαντήσει «με ισχύ» σε οποιαδήποτε νέα ιρανική επίθεση.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «η φωτιά έχει προς το παρόν περιοριστεί», καθώς το Ισραήλ έχει ήδη απαντήσει στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας και θα το ασκήσει «στον βαθμό που απαιτείται».

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ότι διακόπτουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν επιδιώκει περαιτέρω κλιμάκωση αλλά παραμένει έτοιμη να απαντήσει σε νέες επιθέσεις.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η χώρα του «δεν εγκατέλειψε ούτε το πεδίο ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της Τεχεράνης παραμένουν η εθνική ασφάλεια και η ειρήνη για τον ιρανικό λαό.

«Δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι σε καμία απειλή», τόνισε ο Πεζεσκιάν, σε μια ακόμη ένδειξη ότι, παρά τη διακοπή των επιθέσεων, καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει πίσω στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است. با اقتدار از حقوق ملت دفاع می‌کنیم و در برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نخواهیم کرد. دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملی‌اند؛ نه میدان را ترک کرده‌ایم و نه میز مذاکره را. به امید خدا با وحدت و عقلانیت ایران از این آزمون نیز سربلند عبور خواهد کرد. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 8, 2026

Η επιβεβαίωση ήρθε μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού Channel 12, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς τόσο η ισραηλινή όσο και η ιρανική πλευρά συνδέουν τη συνέχιση της ηρεμίας με τις κινήσεις του αντιπάλου τους.

Ισραήλ: Συνεχίζονται κανονικά οι επιχειρήσεις στον Λίβανο

Το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης συνδέεται άμεσα και με τις εξελίξεις στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν ανεξάρτητα από την προσωρινή παύση των επιθέσεων με το Ιράν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, απορρίπτοντας τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.

Η συγκεκριμένη παράμετρος θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι αντιμετωπίζει πλέον τα πλήγματα κατά βασικών συμμάχων του στην περιοχή ως ζήτημα που αγγίζει άμεσα τα δικά του στρατηγικά συμφέροντα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, η πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ δεν παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη ως απάντηση σε ενέργεια που στρεφόταν άμεσα κατά ιρανικού εδάφους ή ιρανικών στόχων. Αντίθετα, ήρθε μετά από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο συνδέθηκε με τη Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα «κόκκινη γραμμή», στέλνοντας το μήνυμα ότι επιθέσεις εναντίον συμμάχων της, όπως η Χεζμπολάχ, δεν θα θεωρούνται πλέον ξεχωριστές από μια επίθεση εναντίον του ίδιου του Ιράν.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσφατη ιρανική αντίδραση εκλαμβάνεται όχι μόνο ως απάντηση προς το Ισραήλ αλλά και ως μήνυμα προς ολόκληρο το δίκτυο περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης, γνωστό ως «Άξονας της Αντίστασης».

Η αλλαγή στη στάση του Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Για την ιρανική ηγεσία, η αξιοπιστία αυτής της συμμαχίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα στηρίξει τους εταίρους της όταν θεωρεί ότι απειλούνται. Μια απουσία αντίδρασης μετά τις δημόσιες προειδοποιήσεις της προς το Ισραήλ θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη αδυναμίας, τόσο από τους συμμάχους της όσο και από τους αντιπάλους της στην περιοχή.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον διπλωματικούς και αναλυτικούς κύκλους είναι κατά πόσο η Τεχεράνη θεωρεί ότι μπορεί να συνδυάσει μια πιο επιθετική περιφερειακή στάση με τη συνέχιση των επαφών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η χρονική συγκυρία των τελευταίων εξελίξεων προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σημειώθηκαν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί τις προηγούμενες ημέρες ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Η συμβατική λογική θα υπαγόρευε ότι το Ιράν θα απέφευγε ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μια πιθανή διπλωματική διαδικασία. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ιρανική ηγεσία ενδέχεται να βλέπει την κατάσταση διαφορετικά.

Μετά από μήνες στρατιωτικής πίεσης από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και υπό το βάρος των κυρώσεων και της οικονομικής απομόνωσης, το ιρανικό καθεστώς παραμένει στην εξουσία, ενώ οι βασικοί μηχανισμοί ασφαλείας του εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς εμφανή σημάδια αποσταθεροποίησης.

Αυτό ενδέχεται να έχει επηρεάσει τους υπολογισμούς της Τεχεράνης. Αντί να θεωρεί τον εαυτό της ως μια δύναμη που πρέπει να αποφεύγει πάση θυσία τη σύγκρουση, η ιρανική ηγεσία μπορεί πλέον να εκτιμά ότι διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων και ότι μπορεί να υπερασπιστεί πιο ενεργά τις δικές της «κόκκινες γραμμές».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η περιορισμένης κλίμακας επίθεση κατά του Ισραήλ ενδέχεται να είχε στόχο περισσότερο την αποστολή ενός πολιτικού και στρατηγικού μηνύματος παρά την πρόκληση μιας γενικευμένης στρατιωτικής αναμέτρησης.

Το κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα αποδειχθεί αποτελεσματική παραμένει αβέβαιο. Προς το παρόν, πάντως, τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν εμφανίζονται να αποφεύγουν μια άμεση περαιτέρω κλιμάκωση, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αντιπαράθεσης εάν θεωρήσουν ότι παραβιάζονται τα δικά τους όρια ασφαλείας.

Έτσι, παρά την προσωρινή παύση των επιθέσεων, η ένταση στη Μέση Ανατολή απέχει ακόμη από το να θεωρηθεί οριστικά εκτονωμένη.

Με πληροφορίες από BBC