Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Το Ισραήλ δεν πρόκειται να συναινέσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ούτε στη Γάζα ούτε αλλού, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο των ζητημάτων ασφαλείας σε όλη την περιοχή από τον ποταμό Ιορδάνη έως τη Μεσόγειο.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις αναφορές ότι εξετάζει το ενδεχόμενο παλαιστινιακής κρατικής οντότητας στη Γάζα. Είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια πρόθεση και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, προσθέτοντας ότι έχει επανειλημμένα μπλοκάρει αντίστοιχες κινήσεις στο παρελθόν.

Για τη Γάζα, ο Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον σε δύο στόχους, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα. Συνέδεσε αυτή τη φάση με την εξέλιξη ότι, όπως είπε, εντοπίστηκε η σορός και του τελευταίου από τους ομήρους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι έχει διατυπώσει την ίδια θέση και στον Ντόναλντ Τραμπ, υπό την πίεση του οποίου, όπως είπε, συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός. Επανέλαβε ότι για την επίτευξη των ισραηλινών στόχων υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα και ότι αυτό μπορεί να προκύψει είτε με ομαλό τρόπο είτε με σκληρότερο, διαβεβαιώνοντας πως σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ θα φτάσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.