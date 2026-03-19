Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο κύριο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ «ενήργησε μόνο του» κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν και ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «γρηγορότερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα αναστείλει κάθε περαιτέρω επίθεση στο γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Ο Ισραηλινός ηγέτης πρόσθεσε επίσης ότι οποιαδήποτε απόπειρα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ θα αποτύχει.

«Το Ιράν προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο κλείνοντας μια βασική διεθνή θαλάσσια διαδρομή, τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα πετύχει», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου.

Τι υποστήριξε ο Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ισραηλινός ηγέτης αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της συνέντευξης Τύπου του για να διαψεύσει ότι η κυβέρνησή του ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτή η φήμη ότι εμείς παρασύραμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό δεν είναι απλώς μια φήμη, είναι κάτι γελοίο», είπε. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ του είχε πει πριν από περισσότερο από ένα χρόνο: «Μπίμπι, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα».

«Ο κόσμος χρωστάει βαθιά ευγνωμοσύνη, βαθιά ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία του σε αυτή την προσπάθεια να διασφαλιστεί το μέλλον μας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο στόχος του πολέμου κατά του Ιράν είναι να εξαλειφθούν οι απειλές που προέρχονται από τα πυρηνικά και τους βαλλιστικούς πυραύλους «πριν θαφτούν βαθιά υπόγεια και καταστούν απρόσβλητα από αεροπορικές επιθέσεις».

Είπε επίσης ότι αυτό θα δημιουργούσε τις συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να «αποκτήσει την ελευθερία να καθορίζει το πεπρωμένο του».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «καταστρέφουν τα εργοστάσια που παράγουν τα εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων, εξαλείφοντας τη βιομηχανική τους βάση με τρόπο που δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν», υποστηρίζοντας ότι η «δομή διοίκησης και ελέγχου του Ιράν βρίσκεται σε απόλυτο χάος».

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν πολλά σημάδια κατάρρευσης της ιρανικής κυβέρνησης. «Μακάρι να μπορούσα να τα αποκαλύψω όλα», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «βοηθά με τον δικό του τρόπο, με πληροφορίες και άλλα μέσα» την αμερικανική προσπάθεια να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, και εξήγησε ότι οι τιμές «ανεβαίνουν και κατεβαίνουν».

Το Ιράν δεν δύναται να εμπλουτίσει ουράνιο

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε δηλώσει ότι το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν είναι σαφές αν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί και θα αναλάβει τον έλεγχο της χώρας από τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους. Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση από τον αέρα. Πρέπει να υπάρχει και μια επίγεια συνιστώσα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες για μια επίγεια συνιστώσα, αλλά δεν θα τις αποκαλύψω», είπε στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από Al Jazeera