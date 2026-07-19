Νετανιάχου: Η πρώτη αντίδραση στη δήλωση Μαμντάνι για το ενδεχόμενο να συλληφθεί εάν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη

Λίγο μετά τις δηλώσεις Μαμντάνι για το ενδεχόμενο να συλληφθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εάν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού έκανε μία ανάρτηση.

«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του πρωθυπουργού για τη δήλωση Μαμντάνι και πρόσθεσε: «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή».

Πρόσφατα, ο Χαν τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός μέλους της ομάδας του.

Μαμντάνι για Νετανιάχου: «Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις αρχές της πόλης σχετικά με το ενδεχόμενο να συλληφθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε περίπτωση που επισκεφθεί την πόλη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), τον Σεπτέμβριο.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, ο Μαμντάνι επανέλαβε τη θέση του, ότι ο Νετανιάχου, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, πρέπει να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πρέπει να βρεθεί στη Χάγη», δήλωσε ο Μαμντάνι στην εκπομπή «The Interview», των NYT.

«Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και θα διαπιστώσετε ότι αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί, αποκλειστικά λόγω των συνεπειών που έχουν προκαλέσει οι πράξεις του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Ο Μαμντάνι διατηρεί τις θέσεις του ως ένθερμος υποστηρικτής του παλαιστινιακού αγώνα και έχει δεσμευτεί στο παρελθόν, ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου σε περίπτωση που ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι βρίσκεται σε «ενεργό διάλογο» με τη νομική υπηρεσία της πόλης σχετικά με το εάν έχει την εξουσία να διατάξει τη σύλληψη του Νετανιάχου.

«Ό,τι επιτρέπει ο νόμος στη Νέα Υόρκη, αυτό θα κάνουμε, αλλά δεν θα φτιάξουμε δικούς μας νόμους για τον σκοπό αυτό», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την έκκληση του Μαμντάνι να συλληφθεί, ο Νετανιάχου δήλωσε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Σιντ Ρόζενμπεργκ ότι πιστεύει πως ο Μαμντάνι «μισεί κρυφά την Αμερική».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera

