Νετανιάχου: «Η Ευρώπη έχει ξεχάσει τόσα πολλά από την εποχή του Ολοκαυτώματος»

«Η Ευρώπη σήμερα πλήττεται από βαθιά ηθική αδυναμία», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ομιλία του κατά την επίσημη τελετή της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, η οποία φέτος μεταδόθηκε σε μαγνητοσκόπηση για λόγους ασφάλειας.

«Υποσχέθηκα ότι δεν θα υπάρξει άλλο Ολοκαύτωμα και φέτος, εκπληρώσαμε αυτή την υπόσχεση. Ποτέ ξανά», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Η Ευρώπη χάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς της, των αξιών της, της ευθύνης της να υπερασπίζεται τον πολιτισμό ενάντια στη βαρβαρότητα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Είπε ότι το Ισραήλ υπερασπίζεται την Ευρώπη, «η οποία έχει ξεχάσει τόσα πολλά από την εποχή του Ολοκαυτώματος».

«Έχει πολλά να μάθει από εμάς», ανέφερε, «ειδικά το ουσιαστικό μάθημα της σαφούς ηθικής διάκρισης μεταξύ καλού και κακού, το οποίο σε στιγμές αλήθειας απαιτεί να πάμε στον πόλεμο για χάρη του καλού, για χάρη της ζωής».

«Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, δεν ξεχνά αυτή την αιώνια ευθύνη», συμπλήρωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, και μαζί με άλλες χώρες με τις οποίες δημιουργούμε συμμαχίες για τις οποίες θα μιλάμε στο μέλλον, υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας, υπερασπιζόμαστε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ στέκεται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου κόσμου».

Είπε ότι οι δύο χώρες «έχουν καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στο κακό καθεστώς του Ιράν» στις δύο κοινές επιχειρήσεις τους κατά το παρελθόν έτος.

«Αν δεν είχαμε δράσει [εναντίον των πυρηνικών, πυραυλικών και άλλων στρατιωτικών στόχων του Ιράν]», τόνισε ο Νετανιάχου, «τα ονόματα Νατάνζ, Φόρντο, Ισφαχάν και Παρτσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στην ιστορία ως σύμβολα αιώνιου τρόμου, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, η Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σόμπιμπορ».

Με πληροφορίες από Times of Israel