Νετανιάχου για Λίβανο: «Ζήτησα να εντείνουμε τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκεται «σε πόλεμο» με τη λιβανέζικη σιιτική οργάνωση.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Telegram, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έδωσε εντολή για επιτάχυνση των επιχειρήσεων και εντατικοποίηση των πληγμάτων.

«Δεν σταματάμε. Αντιθέτως, ζήτησα να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις», είπε χαρακτηριστικά. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα και θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέες επιδρομές εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες επιδρομές σημειώνονται την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται σε πολεμική αντιπαράθεση από τις 2 Μαρτίου.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, οι δύο πλευρές συνεχίζουν σχεδόν καθημερινά τις ανταλλαγές πυρών.

Ισραηλινά πλήγματα κοντά στην αρχαία πόλη της Τύρου

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων NNA, δεκάδες ισραηλινά πλήγματα έπληξαν τα ξημερώματα της Δευτέρας χωριά και κωμοπόλεις στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν και περιοχές κοντά στην αρχαία πόλη της Τύρου.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν αφού το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για δέκα χωριά, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει την εκεχειρία.

«Υπό το φως των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις υποχρεώνονται να επιχειρήσουν εναντίον της με ισχύ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Avichay Adraee.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις με drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων τόσο εντός του Λιβάνου όσο και πέρα από τα σύνορα, μεταξύ άλλων και τη Δευτέρα.

Αργότερα, ο Adraee εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για κατοίκους κτιρίων στις περιοχές Rashidieh και Burj al-Shamali, κοντά στην Τύρο.

Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από τις αρχές Μαρτίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Κυριακή στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 23 τον αριθμό των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ. Ένας πολίτης που εργαζόταν για τον στρατό έχει επίσης σκοτωθεί.

Ισραήλ: Ακροδεξιοί υπουργοί ζητούν κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, δύο υπουργοί της ισραηλινής ακροδεξιάς ζήτησαν κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich δήλωσε ότι «για κάθε επίθεση με εκρηκτικό drone, δέκα κτίρια πρέπει να καταρρέουν στη Βηρυτό», ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir ζήτησε «επιστροφή σε εντατικό πόλεμο» και επέκταση του ισραηλινού ελέγχου έως τον ποταμό Ζαχράνι, βορειότερα του ποταμού Λιτάνι.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει ζώνη περίπου 10 χιλιομέτρων εντός του λιβανέζικου εδάφους, θεωρεί τον ποταμό Λιτάνι ως το όριο της περιοχής από την οποία πρέπει να απομακρυνθούν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Joseph Aoun υπερασπίστηκε την απόφασή του να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη» προϋπόθεση.

Λίβανος και Ισραήλ, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να συμμετάσχουν σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ θα προηγηθεί συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων των δύο χωρών στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Naim Qassem επανέλαβε την αντίθεσή του σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο αφοπλισμού της οργάνωσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio καταδίκασε τις δηλώσεις του, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να οδηγήσει τον Λίβανο ξανά στο χάος.

Σε απάντηση, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Ali Ammar κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν, όπως είπε, να «παρεμβαίνουν στις λιβανέζικες υποθέσεις και να αποσταθεροποιούν τη χώρα».