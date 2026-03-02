Νετανιάχου για Ιράν: «Θα στόχευαν και την Ευρώπη. Το έκαναν»

Στο σημείο όπου έπεσε ιρανικός πύραυλος στο Μπεϊτ Σεμές βρέθηκε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η επιχείρηση «Roaring Lion», την οποία το Ισραήλ διεξάγει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, βρίσκεται στην τρίτη ημέρα της.

Μιλώντας επί τόπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η αποτροπή «υπαρξιακών απειλών κατά του Ισραήλ, αλλά και σοβαρών απειλών κατά της Αμερικής και ολόκληρου του κόσμου». Αντιπαραβάλλοντας τη στρατηγική των δύο πλευρών, υποστήριξε ότι «οι τύραννοι της Τεχεράνης στοχεύουν αμάχους, ενώ εμείς στοχεύουμε τους τυράννους της Τεχεράνης για να προστατεύσουμε αμάχους».

Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι οι ιρανικές απειλές δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. «Φωνάζουν “θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική”. Αυτός είναι ο τελικός τους στόχος. Αλλά θα χτυπούσαν και όσους βρίσκονται ενδιάμεσα… θα χτυπούσαν την Ευρώπη. Το έκαναν», ανέφερε.

Η αναφορά του ερμηνεύεται ως έμμεση σύνδεση με το πρόσφατο περιστατικό στην Κύπρο, όπου μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη βρετανική βάση RAF Akrotiri. Το Λονδίνο έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές χωρίς τραυματισμούς, ενώ η Λευκωσία επιβεβαίωσε «περιστατικό» στη βάση, η οποία αποτελεί κυρίαρχο βρετανικό έδαφος και κομβικό σημείο για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων και εξελιγμένων βαλλιστικών δυνατοτήτων από το Ιράν, χαρακτηρίζοντας το καθεστώς «μοναδική περίπτωση» ως προς τη φύση της απειλής που συνιστά.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του, αποκαλώντας τον «μεγάλο φίλο και μεγάλο ηγέτη του κόσμου» σε μια «κρίσιμη προσπάθεια για τη σωτηρία του κόσμου».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει στοχευμένες επιχειρήσεις κατά ιρανικών και φιλοϊρανικών στόχων, μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα σε ισραηλινές πόλεις.