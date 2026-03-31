Νετανιάχου: Έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, ότι για το Ισραήλ «έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν», ενώ τόνισε, πως δεν επιθυμεί να «ορίσει χρονοδιάγραμμα» για το πότε είναι πιθανό να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, στην οποία επεσήμανε πως η δήλωσή του για τα «μισά του δρόμου» έγινε «σε όρους αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη σε όρους διάρκειας».

«Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα», διαβεβαίωσε στην ίδια συνέντευξη, κάνοντας και μια αναφορά στα «χιλιάδες μέλη» των Φρουρών της Επανάστασης και τους ηγέτες τους που όπως είπε «σκοτώσαμε».

«Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», διευκρίνισε ο Νετανιάχου την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένες αναφορές, σχετικά με τη λήξη του πολέμου.

Νετανιάχου: «Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τη Δευτέρα, πως ο πόλεμος είναι πιο πιθανό να διαρκέσει «εβδομάδες» παρά «μήνες».

Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τεσσάρων ως έξι εβδομάδων.

«Τελικά, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», πρόσθεσε ο Νετανιάχου,για να συμπληρώσει αμέσως, ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC / ΑΠΕ-ΜΠΕ