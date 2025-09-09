Νετανιάχου: Διέταξα την επιχείρηση κατά ηγετών της Χαμάς μετά την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι, μετά τις επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, διέταξε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για «ενδεχόμενη επιχείρηση εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς».

«Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας έδωσαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα», προστίθεται στη δήλωση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα, όπου σύμφωνα με ισραηλινές πηγές είχαν εντοπιστεί ανώτατα στελέχη της Χαμάς. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για «στοχευμένη επίθεση» με μέτρα για τον περιορισμό απωλειών αμάχων.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έλαβε νέα διάσταση μετά την επιβεβαίωση του Ισραήλ ότι προχώρησε σε στρατιωτικά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με στόχο ανώτατα στελέχη της Χαμάς. Οι εκρήξεις που συγκλόνισαν την πόλη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από αραβικά κράτη, ενώ εγείρουν ερωτήματα για τις περιφερειακές ισορροπίες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ». Τόνισε παράλληλα ότι η Ντόχα διαδραμάτιζε μέχρι σήμερα «θετικό ρόλο» στις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα και για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς. «Όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για μια μόνιμη κατάπαυση πυρός, όχι να την καταστρέφουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στους στόχους της ισραηλινής επιχείρησης φέρεται να βρισκόταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, εξόριστος ηγέτης της Χαμάς και κορυφαίος διαπραγματευτής της οργάνωσης. Ο αλ Χάγια, ιστορικό στέλεχος με στενές σχέσεις με το Ιράν, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ηγετική δομή της Χαμάς μετά τις δολοφονίες των Ισμαΐλ Χανίγια και Γιαχία Σινουάρ.

Οι αραβικές κυβερνήσεις αντέδρασαν με οξύτητα. Το Κατάρ μίλησε για «εγκληματική και δειλή επίθεση» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» και δήλωσε έτοιμη να στηρίξει τη Ντόχα «με όλα τα διαθέσιμα μέσα». Στο ίδιο μήκος κύματος και η Αίγυπτος, η οποία έκανε λόγο για «επικίνδυνο προηγούμενο» που απειλεί τις διεθνείς πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, αναλυτές υπογράμμισαν ότι η επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ δημιουργεί ένταση και στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Κατάρ, καθώς εκεί φιλοξενείται μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο. Η εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον ενέκρινε ή είχε γνώση της επιχείρησης χαρακτηρίστηκε από ειδικούς «δύσκολο να πιστέψει κανείς», με δεδομένο τον συμβολισμό των διμερών δεσμών.

Την ίδια στιγμή, στο έδαφος της Γάζας η ισραηλινή επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οι αρχές του Ισραήλ έχουν καλέσει όλους τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, οδηγώντας σε μια νέα μαζική φυγή χιλιάδων ανθρώπων προς τον νότο, καθώς οι βομβαρδισμοί εντείνονται.

Η επίθεση στη Ντόχα και η κλιμάκωση στη Γάζα δείχνουν πως η περιοχή εισέρχεται σε ακόμη πιο ασταθές και επικίνδυνο στάδιο, με τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης να εντείνεται μέρα με τη μέρα.