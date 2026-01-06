Nestlé: Η εταιρεία ανακαλεί βρεφικά γάλατα λόγω φόβων για τοξίνες

Η Nestlé προχώρησε σε παγκόσμια ανάκληση ορισμένων βρεφικών γαλάτων, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να περιέχουν μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση.

Ο κολοσσός τροφίμων και ποτών ανακοίνωσε ότι συγκεκριμένες παρτίδες των βρεφικών γαλάτων SMA (infant formula και follow-on formula) δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση από βρέφη.

Σύμφωνα με τη Nestlé, οι παρτίδες αυτές διατέθηκαν παγκοσμίως και ενδέχεται να περιέχουν cereulide, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς όταν καταναλωθεί.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά ασθένειας που να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα, ωστόσο προχώρησε στην ανάκλησή τους «από υπερβολική προφύλαξη».

«Η ασφάλεια και η ευημερία των βρεφών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας», ανέφερε η Nestlé. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε ανησυχία ή αναστάτωση προκλήθηκε σε γονείς και καταναλωτές».

Η εταιρεία επιβεβαίωσε στο BBC ότι η ανάκληση είναι παγκόσμια. Τα εν λόγω προϊόντα πωλήθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Τόνισε επίσης ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της Nestlé, καθώς και οι παρτίδες των ίδιων προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στην ανάκληση, είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Η Nestlé δεσμεύτηκε να επιστρέψει τα χρήματα στους πελάτες που επηρεάζονται και ανέφερε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα συστατικό που παρείχε ένας από τους προμηθευτές της.

Η Nestlé Γαλλίας ανακοίνωσε ότι προχωρά σε «προληπτική και εθελοντική ανάκληση» ορισμένων παρτίδων των βρεφικών γαλάτων Guigoz και Nidal.

Στη Γερμανία, τα συγκεκριμένα προϊόντα κυκλοφορούν με τις ονομασίες Beba και Alfamino.

Οι αριθμοί παρτίδας των προϊόντων που επηρεάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Nestlé UK ή μέσω του food.gov.uk.

Τα προϊόντα που ανακλήθηκαν/Φωτογραφία: Nestlé

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τον αντίστοιχο κωδικό στη βάση του κουτιού ή της συσκευασίας για τα γάλατα σε σκόνη, καθώς και στη βάση της εξωτερικής συσκευασίας και στο πλάι ή στο επάνω μέρος του δοχείου για τα έτοιμα προς κατανάλωση γάλατα.

Η cereulide είναι μια τοξίνη που παράγεται από ορισμένα στελέχη του βακτηρίου Bacillus cereus και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, τα οποία εμφανίζονται γρήγορα και περιλαμβάνουν εμετό και κράμπες στο στομάχι.

Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Agency – FSA) προειδοποίησε ότι η τοξίνη αυτή είναι απίθανο να απενεργοποιηθεί ή να καταστραφεί με το μαγείρεμα, τη χρήση βραστού νερού ή κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος.

Με πληροφορίες από BBC