Νερό βρύσης: Ποιες χώρες της Ευρώπης υποχρεούνται να το προσφέρουν δωρεάν και ποιες οχι

Καθώς ένα ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες-ρεκόρ, η σωστή ενυδάτωση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, η δωρεάν πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε εστιατόρια, μπαρ και ξενοδοχεία εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά από πρόσφατη και τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου στην Ιταλία, η οποία θέτει σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ εμπορικής ελευθερίας και πολιτιστικής ηθικής.

Γιατί δικαστήριο δικαίωσε ξενοδοχείο στους Δολομίτες

Με απόφαση που εκδόθηκε στις 29 Απριλίου, το ιταλικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στους Δολομίτες ενήργησε απολύτως νόμιμα όταν αρνήθηκε να προσφέρει νερό βρύσης σε πελάτισσα.

Η υπόθεση ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 2019 στο ξενοδοχείο Sassongher, στην περιοχή Trentino-Alto Adige. Η πελάτισσα είχε αγοράσει πακέτο ημιδιατροφής αξίας άνω των 5.700 ευρώ, στο οποίο αναφερόταν ότι «τα ποτά δεν περιλαμβάνονται».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, το προσωπικό αρνήθηκε να της σερβίρει νερό βρύσης και της πρότεινε μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό προς 7 ευρώ το μπουκάλι, απορρίπτοντας επίσης την πρότασή της να πληρώσει επιπλέον χρέωση για κανάτες με νερό βρύσης.

Η πελάτισσα προσέφυγε δικαστικά ζητώντας αποζημίωση 2.763 ευρώ, όμως έχασε σε όλες τις βαθμίδες της Δικαιοσύνης.

Η έφεσή της βασίστηκε στο επιχείρημα ότι το νερό αποτελεί «φυσικό πόρο και παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα» και ότι κάθε πελάτης ξενοδοχείου δικαιούται να το βρίσκει στο τραπέζι, όπως θεωρεί αυτονόητο ότι θα υπάρχουν σεντόνια ή σαπούνι στο δωμάτιο.

Το δικαστήριο απέρριψε κατηγορηματικά το επιχείρημα, επιβεβαιώνοντας ότι το ιταλικό νομικό πλαίσιο δεν υποχρεώνει εστιάτορες ή ξενοδόχους να προσφέρουν νερό βρύσης.

Πού στην Ευρώπη παρέχεται δωρεάν νερό βρύσης

Στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των καταναλωτών και στην οικολογική μετάβαση.

Στην Ισπανία, νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ το 2022 υποχρεώνει όλα τα καταστήματα εστίασης να προσφέρουν δωρεάν νερό βρύσης ως προτιμώμενη εναλλακτική απέναντι στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης.

Παρόμοια πολιτική ακολουθεί και η Πορτογαλία. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές νομικές διευκρινίσεις των τελευταίων ετών, τα εστιατόρια δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρεώνουν ποτήρια με νερό βρύσης ούτε να αρνούνται την παροχή τους όταν οι πελάτες το ζητούν ρητά.

Η πορτογαλική νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές, αποτρέποντας τη μετατροπή της δίψας σε υποχρεωτική αγορά εμφιαλωμένων προϊόντων, συνδέοντας άμεσα το δικαίωμα στην ενυδάτωση με τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στον χώρο της φιλοξενίας.

Οι κανόνες σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι ρυθμίσεις αντανακλούν βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές διαφορές.

Στη Γαλλία, οι πελάτες προστατεύονται εδώ και χρόνια μέσω της παραδοσιακής «carafe d’eau», δηλαδή της δωρεάν κανάτας νερού, την οποία τα εστιατόρια υποχρεούνται να προσφέρουν όταν ο πελάτης παραγγέλνει πλήρες γεύμα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υποχρέωση παροχής δωρεάν πόσιμου νερού συνδέεται άμεσα με τις εμπορικές άδειες: όλα τα καταστήματα που σερβίρουν αλκοόλ οφείλουν να παρέχουν δωρεάν νερό όταν αυτό ζητηθεί.

Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όπου δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση και το νερό αντιμετωπίζεται ως εμπορικό προϊόν, συχνά σερβίρεται σε τιμές υψηλότερες ακόμη και από αναψυκτικά ή μπύρα.

Με πληροφορίες από euronews.com