Νεπαλέζος Σέρπα κατακτά το Έβερεστ για 32η φορά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Ένας διάσημος Νεπαλέζος Σέρπα ανέβηκε την Κυριακή στο Έβερεστ για 32η φορά, καταρρίπτοντας το δικό του περσινό ρεκόρ, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο Kami Rita Sherpa, 56 ετών, έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων - την υψηλότερη στον κόσμο - συνοδεύοντας πελάτες της εταιρείας 14 Peaks Expedition.

Το Τμήμα Τουρισμού του Νεπάλ συνεχάρη τον Σέρπα για αυτό το «ιστορικό ορόσημο» και για τη συμβολή του στην προώθηση του ορειβατικού τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έφτασε στην κορυφή στις 10:12 το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η 52χρονη Lakhpa Sherpa πραγματοποίησε τη 11η ανάβασή της στο Έβερεστ, αριθμός-ρεκόρ για γυναίκα ορειβάτη. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις αναβάσεις.

Ο Kami Rita γεννήθηκε στο ίδιο χωριό, το Thame στην περιοχή Solukhumbu, με τον Tenzing Norgay. Ο Norgay και ο Edmund Hillary ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που κατέκτησαν το Έβερεστ το 1953.

Ο Kami Rita ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή το 1994 και από τότε επαναλαμβάνει το επίτευγμα κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2014, το 2015 και το 2020, όταν οι αποστολές στο Έβερεστ ανεστάλησαν για διαφορετικούς λόγους. Μάλιστα, ορισμένες χρονιές έφτασε δύο φορές στην κορυφή.

Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν ανέβει στο Έβερεστ από την πρώτη κατάκτηση του βουνού, ενώ πολλοί το έχουν καταφέρει περισσότερες από μία φορές.

Ανάμεσα στους μη Σέρπα ορειβάτες, το ρεκόρ κατέχει ο Βρετανός Kenton Cool με 19 αναβάσεις. Ακολουθούν οι Αμερικανοί Dave Hahn και Garrett Madison με 15 αναβάσεις ο καθένας. Ο Cool και ο Madison βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Έβερεστ, επιχειρώντας να βελτιώσουν τα δικά τους ρεκόρ.

Η συνοδεία ξένων ορειβατών στο Έβερεστ και σε άλλες κορυφές αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες Σέρπα, κατοίκους της περιοχής Solukhumbu όπου βρίσκεται το βουνό.

Οι αρχές έχουν εκδώσει 492 άδειες αναρρίχησης για το Έβερεστ κατά τη φετινή περίοδο αναβάσεων Μαρτίου-Μαΐου, ενώ τρεις Νεπαλέζοι ορειβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο βουνό μέσα στον μήνα.

Με πληροφορίες από Reuters