Νεπάλ: Ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ οδεύει προς την πρωθυπουργία της χώρας

Ο ράπερ και πολιτικός Μπαλέντρα Σαχ νίκησε τον πρώην πρωθυπουργό του Νεπάλ, στις γενικές εκλογές της χώρας.

Η εκλογική επιτροπή του Νεπάλ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ο 35χρονος Σαχ συγκέντρωσε 68.348 ψήφους, έναντι 18.734 του Όλι, κερδίζοντας την έδρα του στην εκλογική του περιφέρεια.

Οι γενικές εκλογές της Πέμπτης, οι πρώτες μετά τις βίαιες διαδηλώσεις της νεολαίας που ανέτρεψαν την κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο, έφεραν αντιμέτωπο το πολιτικό κατεστημένο με μια νέα γενιά πολιτικών που απευθύνονται στους οργισμένους ψηφοφόρους της Gen Z, οι οποίοι ζητούν αλλαγή.

Ο Σαχ, που παραιτήθηκε από τη θέση του δημάρχου της Κατμαντού τον Ιανουάριο για να αντιμετωπίσει τον Όλι στην εκλογική του περιφέρεια, αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Νεπάλ, μετά τη νίκη του κόμματός του, RSP, στις εκλογές.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το Νεπάλ έχει γνωρίσει μια διαδοχή κυβερνήσεων συνεργασίας, που κυριαρχούνται κυρίως από τρία κόμματα, εκ των οποίων τα δύο είναι κομμουνιστικά.

Πριν από τις εκλογές, το μεγάλο ερώτημα ήταν αν οι ψηφοφόροι της Gen Z θα κατάφερναν να πείσουν τη χώρα ότι έχει έρθει η ώρα μια νέα, άπειρη γενιά να διαμορφώσει το μέλλον της, ή αν οι παλιοί πολιτικοί «βαρόνοι» που κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες θα διατηρούσαν την εξουσία.

Στους νέους ψηφοφόρους περιλαμβάνονταν 800.000 πολίτες που ψήφιζαν για πρώτη φορά, γεγονός που τους κατέστησε κρίσιμο εκλογικό μπλοκ.

Από τη ραπ σκηνή στην πολιτική κορυφή του Νεπάλ

Ο Σαχ, γνωστός στο κοινό ως Balen, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη σκηνή της νεπαλέζικης χιπ-χοπ. Ένα από τα τραγούδια του, το «Balidan» (που σημαίνει «θυσία»), έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ξέσπασαν στο Νεπάλ οι λεγόμενες διαδηλώσεις της Gen Z, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την απόφαση του Όλι να απαγορεύσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν το πολιτικό σύστημα της χώρας και το φαινόμενο των «nepo babies», δηλαδή τα παιδιά των πολιτικών που ευνοούνται από οικογενειακές διασυνδέσεις.

Συνολικά 77 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, ενώ έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας είχε δώσει εντολή για χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον χιλιάδων άοπλων διαδηλωτών.

Ο Σαχ είχε εκφράσει την υποστήριξή του στους διαδηλωτές και σε κάποια στιγμή είχε χαρακτηρίσει τον Όλι «τρομοκράτη» που πρόδωσε τη χώρα του. Παρότι συνήθως αποφεύγει τα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε στους Financial Times κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα είναι «ο υποψήφιος για όλο το Νεπάλ».

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο, το κόμμα του RSP δεσμεύτηκε να δημιουργήσει 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να μειώσει την αναγκαστική μετανάστευση, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια για την ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς που έχουν ωθήσει εκατομμύρια Νεπαλέζους να φύγουν στο εξωτερικό.

Το κόμμα υποσχέθηκε επίσης ότι μέσα σε πέντε χρόνια θα αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας από 1.447 δολάρια σε 3.000 δολάρια, θα υπερδιπλασιάσει την οικονομία στα 100 δισ. δολάρια ΑΕΠ και θα δημιουργήσει δίχτυα κοινωνικής προστασίας, όπως ασφάλιση υγείας για τον πληθυσμό.

Με πληροφορίες από BBC