Το Νεπάλ κάνει ιστορικό βήμα για την ισότητα στον γάμο των ΛΟΑΤΚΙ+

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ αποφάσισε υπέρ της ισότητας στον γάμο, σε μια ιστορική εξέλιξη για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στη χώρα και ευρύτερα στη Νότια Ασία.

Με απόφασή του στις 18 Ιουνίου, το δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να διασφαλίσει ίσα δικαιώματα γάμου για queer και τρανς ανθρώπους, δίνοντας νέα νομική βεβαιότητα σε ζευγάρια που ζητούν πλήρη αναγνώριση της σχέσης τους.

Η απόφαση έρχεται μετά από χρόνια δικαστικών αγώνων και ακτιβιστικής πίεσης. Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη ανοίξει τον δρόμο για την προσωρινή καταγραφή γάμων ομόφυλων και μη ετεροκανονικών ζευγαριών, έπειτα από προσφυγή ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστών κατά της νομοθεσίας που όριζε τον γάμο αποκλειστικά ως ένωση άνδρα και γυναίκας.

Η νέα απόφαση θεωρείται σημαντική επειδή ενισχύει αυτή τη διαδρομή και καλεί την κυβέρνηση να μετατρέψει τη δικαστική αναγνώριση σε πιο σταθερό και εφαρμόσιμο πλαίσιο για τα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν.

Ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μοναχός και πρώην πολιτικός Sunil Babu Pant χαρακτήρισε την απόφαση ιστορικό ορόσημο για την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νεπάλ. Όπως ανέφερε, η ετυμηγορία επιβεβαιώνει ότι τα ζευγάρια που ανήκουν σε σεξουαλικές και έμφυλες μειονότητες δικαιούνται ίση προστασία από τον νόμο.

Η Blue Diamond Society, μία από τις σημαντικότερες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις του Νεπάλ, χαιρέτισε επίσης την απόφαση, τονίζοντας ότι πρόκειται για την τέταρτη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες που επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία να παντρευτεί κανείς το πρόσωπο που αγαπά προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας.

Το Νεπάλ έχει εδώ και χρόνια μια από τις πιο προοδευτικές δικαστικές παραδόσεις στην περιοχή σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ήδη από το 2007, η υπόθεση Sunil Babu Pant κατά της κυβέρνησης του Νεπάλ είχε οδηγήσει σε ιστορική αναγνώριση δικαιωμάτων για ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες, ανοίγοντας τον δρόμο για θεσμικές αλλαγές και για την αναγνώριση τρίτης έμφυλης κατηγορίας.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, η εφαρμογή στην πράξη υπήρξε συχνά αργή και γραφειοκρατικά δύσκολη. ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια που ζητούσαν να καταγράψουν τον γάμο τους βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αντιμέτωπα με ασάφειες, καθυστερήσεις και αντιφατικές πρακτικές των αρχών.

Γι’ αυτό η νέα απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία: δεν αφορά μόνο τη συμβολική αναγνώριση, αλλά την ανάγκη να αποκτήσουν τα queer και τρανς ζευγάρια πραγματική νομική ασφάλεια γύρω από τον γάμο, την οικογένεια και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά.

Σύμφωνα με διεθνή ΛΟΑΤΚΙ+ μέσα, η απόφαση καθιστά το Νεπάλ την 40ή χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει νομικά την ισότητα στον γάμο. Για τη Νότια Ασία, όπου τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα παραμένουν συχνά αντιμέτωπα με κοινωνικές και θεσμικές αντιστάσεις, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο βάρος.

Η επόμενη δοκιμασία θα είναι η εφαρμογή. Οι οργανώσεις δικαιωμάτων ζητούν τώρα από την κυβέρνηση να μεταφράσει την απόφαση σε καθαρό και λειτουργικό νομικό πλαίσιο, ώστε η ισότητα στον γάμο να μην μείνει δικαστική νίκη στα χαρτιά, αλλά να γίνει πραγματικό δικαίωμα για τα ζευγάρια που αφορά.

με στοιχεία από Pink news