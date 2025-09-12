Νεπάλ: Και η υπουργός Εξωτερικών θύμα βίαιης επίθεσης – Είχε αναλάβει πριν λίγες ημέρες καθήκοντα

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την επίσημη παρουσία της ως υπουργού Εξωτερικών του Νεπάλ, η Αρζού Ράνα Ντεούμπα βρέθηκε αιμόφυρτη στο ίδιο της το σπίτι, θύμα βίαιης επίθεσης διαδηλωτών που εισέβαλαν στην κατοικία της στην Κατμαντού.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η 63χρονη πολιτικός του κόμματος Nepali Congress συμμετείχε ως επίσημη προσκεκλημένη στην τελετή παραλαβής δύο αεροσκαφών που δώρισε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Νεπάλ. Τέσσερις μέρες αργότερα, εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου την έδειχναν ματωμένη στο πρόσωπο, αφού διαδηλωτές Generation Z εισέβαλαν στο σπίτι της και την κλώτσησαν και τη γρονθοκόπησαν.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο βίαιων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που έχουν συγκλονίσει την Κατμαντού. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του Nepali Congress Σερ Μπαχουντάρ Ντεούμπα. Το ζευγάρι κατάφερε να διαφύγει με ελαφρύτερα τραύματα, ωστόσο οι εικόνες αποτυπώνουν τον φόβο και την αγωνία που βίωσαν.

Η αντίθεση είναι έντονη: από τις επίσημες φωτογραφίες της 4ης Σεπτεμβρίου, όπου η υπουργός μιλούσε για τη στρατηγική συνεργασία Νεπάλ-ΗΠΑ και τη σημασία των νέων αεροσκαφών για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, στα βίαια πλάνα της 8ης Σεπτεμβρίου, όπου η ίδια εμφανίζεται χτυπημένη, να προσπαθεί να προστατευθεί από το πλήθος.

Νεπάλ: Ποια είναι η κατάσταση της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού που έκαψαν ζωντανή οι διαδηλωτές

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Νεπάλ Rajyalaxmi Chitrakar νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εγκαυμάτων του Κιρτικπούρ (Kirtipur Burn Hospital) με σοβαρά εγκαύματα, έπειτα από την επίθεση διαδηλωτών που έκαψαν το σπίτι της στην περιοχή Dallu της Κατμαντού.

Αν και κυκλοφόρησαν αναφορές ότι κατέληξε, αυτές διαψεύστηκαν - προς το παρόν - επίσημα· σύμφωνα με τις αρχές και γιατρούς, η κατάσταση της θεωρείται κρίσιμη αλλά σταθερά επιδεινούμενη.

Η οικογένεια και εκπρόσωποι λένε ότι υπάρχει βελτίωση, αν και ο δρόμος προς την ανάρρωση αναμένεται μακρύς και δύσκολος.