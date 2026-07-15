Νέος θάνατος σε καταδίωξη της ICE στη Φλόριντα: Έτρεχε να ξεφύγει και τον χτύπησε φορτηγό

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην προσπάθειά του να διαφύγει τρέχοντας, κατά τη διάρκεια επιχείρησηε των αμερικανικών αρχών μετανάστευσης (ICE), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων κοντά στην τουριστική πόλη Σεντ Ογκάστιν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της τροχαίας της Φλόριντα, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με πράκτορες που συμμετείχαν σε «επιχείρηση επιβολής του νόμου». Κατά τη διάρκεια της φυγής του, παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό με ρυμουλκούμενο και υπέκυψε στα τραύματά του.

A 28-year-old Mexican national was fatally struck by a tractor trailer while running from ICE agents in St. Augustine, Florida on Tuesday, according to Florida Highway Patrol and the Department of Homeland Security.



It was the third death in about a week involving encounters… pic.twitter.com/lQZYsx0RYj — CBS News (@CBSNews) July 15, 2026

Οι αρχές ανέφεραν ακόμη ότι στο όχημα όπου επέβαινε, βρίσκονταν τρία επιπλέον άτομα, τα οποία επίσης εγκατέλειψαν το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την τύχη τους ή για τις συνθήκες της επιχείρησης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν υπήκοος Μεξικού, χωρίς να κατονομάσει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Ωστόσο, η τροχαία της Φλόριντα διευκρίνισε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πράκτορες της ICE, καθώς και στελέχη της υπηρεσίας ερευνών του υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για την καταπολέμηση διασυνοριακών εγκλημάτων.

Τρίτος θάνατος σε επιχείρηση της ICE μέσα σε λίγες ημέρες

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι το τρίτο θανατηφόρο που συνδέεται με επιχειρήσεις της ICE μέσα σε λίγες ημέρες. Είχαν προηγηθεί ο θανάσιμος πυροβολισμός Μεξικανού οικογενειάρχη στο Χιούστον και ο θάνατος 26χρονου Κολομβιανού μετανάστη στο Μέιν, ο οποίος, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, βρέθηκε στο στόχαστρο κατά λάθος.

Οι εξελίξεις έχουν αναζωπυρώσει τις αντιδράσεις απέναντι στην ICE και στις πρακτικές που εφαρμόζει στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτές της υπηρεσίας κάνουν λόγο για υπερβολική χρήση βίας και επιθετικές μεθόδους, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών.