Νέος «πονοκέφαλος» για την Airbus: Πρόβλημα ποιότητας στην άτρακτο δεκάδων A320

Η Airbus αντιμετωπίζει ένα νέο βιομηχανικό πρόβλημα ποιότητας, το οποίο εντοπίστηκε σε τμήματα της ατράκτου (fuselage panels) αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, σύμφωνα με πληροφορίες του κλάδου που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα.

Το ύποπτο κατασκευαστικό ελάττωμα προκαλεί ήδη καθυστερήσεις σε ορισμένες παραδόσεις, αν και δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι το πρόβλημα έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, ανέφεραν πηγές του κλάδου υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Airbus δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό.

Η αιτία του προβλήματος δεν έχει προσδιοριστεί. Το ζήτημα ανακύπτει σε μια περίοδο όπου η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για να επιτύχει τους πολύ φιλόδοξους στόχους παραδόσεων για το τρέχον έτος. Επιπλέον, η εταιρεία αντιμετώπισε πρόσφατα την ανάκληση χιλιάδων αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω ενός σφάλματος λογισμικού (software bug).

Πηγή με άμεση γνώση του θέματος δήλωσε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ο ακριβής αριθμός των αεροσκαφών ή η διάρκεια της καθυστέρησης.

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, αριθμός χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις πολλών αναλυτών. Με τον συνολικό αριθμό παραδόσεων για το έτος μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 657, η Airbus στοχεύει σε «περίπου 820» συνολικά για το έτος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει μια επιδόσεις ρεκόρ άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο. Το προηγούμενο ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 παραδόσεις, το 2019.

Οι αναλυτές του κλάδου είναι διχασμένοι σχετικά με το αν η Airbus θα επιτύχει τους στόχους παραδόσεων, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για τα έσοδα της, δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.

