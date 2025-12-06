Νέος γύρος επαφών για την Ουκρανία: Ζελένσκι και Μακρόν θα συναντηθούν ξανά - Θα είναι και οι Στάρμερ, Μερτς

Νέο γύρο επαφών έχει ξεκινήσει η Ουκρανία, λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του αμερικανού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θα συνεχίσουμε αυτές τι προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα

Στο μεταξύ, Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα στη Φλόριντα για τον τρίτο γύρο συνομιλιών τους επί του σχεδίου της Ουάσινγκτον που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο μέτωπο και τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς τους στην Ουκρανία.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος για μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά υπέρ μιας διαρκούς ειρήνης, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας συνομιλιών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι οι μετέχοντες «συμφώνησαν για το πλαίσιο ρυθμίσεων ασφαλείας (…) και απαραίτητων δυνατοτήτων αποτροπής ώστε να διατηρηθεί μια διαρκής ειρήνη» στην περίπτωση διευθέτησης.

Στις συνομιλίες που διεξάγονται κοντά στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, μετέχουν από αμερικανικής πλευράς ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, όπως και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Από την ουκρανική πλευρά μετέχουν ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ και ο στρατηγός Αντρέι Χνάτοφ.

Από τότε που παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, κύκλοι συνομιλιών έχουν γίνει με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα σε μια προσπάθεια τροποποίησης του κειμένου υπέρ του Κιέβου, όπως επισημαίνει το AFP.

Το κείμενο παρουσιάστηκε επίσης, την Τρίτη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε επίσκεψη στη Μόσχα του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το τροποποιημένο αυτό σχέδιο, ύστερα από μια αρχική εκδοχή του που θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκή για τη Ρωσία.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι μετέχοντες «συζήτησαν τα αποτελέσματα» της συνάντησης στη Μόσχα και ότι ο Ουμέροφ επαναβεβαίωσε ότι η προτεραιότητα για την Ουκρανία είναι να καταλήξει σε συμφωνία «που προστατεύει την ανεξαρτησία της και την κυριαρχία της».

Μετά τη συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα, το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε ότι έγινε πρόοδος, αλλά σημείωσε ότι απομένει ακόμη «πολλή δουλειά» για να καταλήξουν σε διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσακόφ, έκρινε από την πλευρά του χθες ότι η συνάντηση της Τρίτης στη Μόσχα διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και χαιρέτισε τη συμμετοχή του Κούσνερ στις συνομιλίες.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους και ο Γουίτκοφ είχαν μια «αληθινά φιλική συζήτηση και κατανοεί ο ένας τον άλλον», σημείωσε ο Ουσακόφ μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση. «Ένα νέο πρόσωπο συμμετείχε μαζί μας και θα έλεγα ότι αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Τζάρεντ Κούσνερ.